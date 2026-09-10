Не Зеленский оказался в опасности: подробности инцидента с дроном у границ с Молдовой

Власти Молдовы официально установили, что именно беспилотник стал причиной временного закрытия воздушного пространства страны и задержки президентского самолета, и обнародовали подробности его маршрута.

Министерство обороны Молдовы идентифицировало дрон, из-за которого в стране временно закрыли воздушное пространство и задержали вылет самолета президента Украины Владимира Зеленского. Беспилотник оказался дроном типа Shahed. Об этом в молдавском Минобороны сообщили "Суспильному".

В ведомстве отметили, что беспилотник постоянно находился под контролем систем воздушного наблюдения армии Молдовы, а сам дрон также залетал в воздушное пространство Румынии.

"В целях усиления безопасности гражданских полетов над Республикой Молдова в 16:30 воздушное пространство в центральной части страны было временно ограничено. Позже, после того как самолет покинул территорию Республики Молдова, воздушное пространство было вновь открыто", – сообщили в Минобороны Молдовы.

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Что на самом деле происходило с самолетом Зеленского

Ранее источник "Суспильного" в Офисе президента Украины сообщил, что самолет Зеленского не находился в воздухе одновременно с российским дроном. Когда самолет должен был вылететь из Молдовы в Осло, украинская сторона следила за движением беспилотника и ждала, пока он исчезнет с радаров — сам самолет в это время оставался на земле. Украинская сторона даже предлагала задействовать истребители F-16 для уничтожения дрона, однако до этого не дошло.

По данным источника, один из дронов в 16:20 пересек украинско-молдавскую границу в Одесской области, в 16:38 вошел в воздушное пространство Румынии, проникнув на глубину примерно 70 километров, а около 17:04 вернулся в Молдову. Уже в 17:15 его потеряли с радаров — вероятно, беспилотник упал.

По данным AirNavRadar, самолет Зеленского покинул воздушное пространство Молдовы около 17:30 — к тому моменту отслеживаемого дрона в воздухе уже не было, подчеркнули в Офисе президента.

Подробности от властей Молдовы

Кишинев заявил, что президентский самолет 8 сентября вылетел с задержкой именно из-за временного закрытия воздушного пространства после обнаружения российского беспилотника. В то же время в Молдове не подтвердили заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере о том, что самолет Зеленского якобы "едва не был поражен" дроном.

10 сентября молдавские власти сообщили, что беспилотник, из-за которого возникла эта ситуация, в конечном итоге упал и взорвался в 160 километрах от международного аэропорта Кишинева.

Ранее сообщалось, что самолет президента Украины во время взлета из Молдовы 8 сентября едва не столкнулся с беспилотником, направляясь в Осло на похороны короля Норвегии.

Также известно, что польский пенсионер, который, по словам главы СБУ, "свято верил в советскую идею", готовил покушение на Владимира Зеленского в Жешуве — предотвратить убийство помогла внутренняя спецслужба европейской страны.