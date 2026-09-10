Не Зеленський був у небезпеці: подробиці інциденту з дроном біля Молдови

Молдовська влада офіційно встановила, що саме за безпілотник спричинив тимчасове закриття повітряного простору країни та затримку президентського літака, і оприлюднила подробиці його маршруту.

Міністерство оборони Молдови ідентифікувало дрон, через який у країні тимчасово закрили повітряний простір і затримали виліт літака президента України Володимира Зеленського. Безпілотник виявився дроном типу Shahed. Про це у молдовському Міноборони повідомили Суспільному.

У відомстві зазначили, що безпілотник постійно перебував під контролем систем повітряного спостереження армії Молдови, а сам дрон також залітав у повітряний простір Румунії.

"Для посилення безпеки цивільних польотів над Республікою Молдова о 16:30 повітряний простір у центральній частині країни було тимчасово обмежено. Пізніше, після того, як літак покинув територію Республіки Молдова, повітряний простір було знову відкрито", – повідомили у Міноборони Молдови.

Видео дня

Що насправді відбувалося з літаком Зеленського

Раніше джерело Суспільного в Офісі президента України повідомляло, що літак Зеленського не перебував у повітрі одночасно з російським дроном. Коли борт мав вилітати з Молдови до Осло, українська сторона стежила за рухом безпілотника й чекала, поки він зникне з радарів – сам літак у цей час залишався на землі. Українська сторона навіть пропонувала залучити винищувачі F-16 для знищення дрона, однак до цього не дійшло.

За даними джерела, один із дронів о 16:20 перетнув українсько-молдовський кордон в Одеській області, о 16:38 увійшов до повітряного простору Румунії, заглибившись приблизно на 70 кілометрів, а близько 17:04 повернувся до Молдови. Вже о 17:15 його втратили з радарів – ймовірно, безпілотник упав.

За даними AirNavRadar, літак Зеленського залишив повітряний простір Молдови близько 17:30 – на той момент відстежуваного дрона в повітрі вже не було, наголосили в Офісі президента.

Деталі від влади Молдови

Кишинів заявив, що президентський борт 8 вересня вилетів із затримкою саме через тимчасове закриття повітряного простору після виявлення російського безпілотника. Водночас у Молдові не підтвердили заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере про те, що літак Зеленського нібито "ледве не був уражений" дроном.

10 вересня молдовська влада повідомила, що безпілотник, через який виникла ситуація, зрештою впав і вибухнув за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева.

Раніше повідомлялося, що літак президента України під час зльоту з Молдови 8 вересня ледь не зіткнувся з безпілотником, прямуючи до Осло на похорон короля Норвегії.

Також відомо, що польський пенсіонер, який, за словами глави СБУ, "свято вірив у радянську ідею", готував замах на Володимира Зеленського в Жешуві – запобігти вбивству допомогла внутрішня спецслужба європейської країни.