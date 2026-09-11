Природа "печет" чудеса: украинские полярники показали редкие "снежные пончики" в Антарктике (фото)

Украинским полярникам на станции "Академик Вернадский" удалось запечатлеть на камеру удивительное природное явление, которое нечасто можно наблюдать — так называемые "снежные пончики". Их диаметр может колебаться от нескольких сантиметров до более метра.

Эти "пончики", которые также напоминают свитки или рулоны, на самом деле представляют собой многослойные скрутки снега, внутри которых часто образуется пустота. Для образования такого редкого явления требуется не просто сдвиг снега, а совпадение сразу нескольких природных условий. Об этом рассказали на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Чтобы такое явление произошло, необходимо образование двух разных слоёв снега. Нижний при этом должен быть подмерзшим или покрытым ледяной коркой — он выполняет роль подложки. Верхний слой снега должен быть свежим, рыхлым и мокрым. Он должен покрывать нижний слой, но не прилипать к нему.

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Это явление невозможно и без "правильной" температуры. Чтобы образовались такие шары, температура воздуха должна быть близка к точке плавления льда. Как объяснили полярники, это около "нуля" градусов по Цельсию.

Для образования "снежных пончиков" необходимо совпадение сразу нескольких природных условий Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Не менее важную роль в образовании "снежных пончиков" играет ветер. Он обязательно должен быть сильным, но его сила должна быть умеренной, чтобы комки снега перемещались, не разрушаясь при этом.

"В таких условиях ветер "скручивает" снежный ком. Внутри него снег остается легким и неплотным, поэтому со временем он может даже выдуваться, в результате чего образуется отверстие". об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

"Снежные пончики" образуются только под действием "правильного" ветра Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Увидеть такое явление можно далеко не повсюду в Антарктике. Ученые говорят, что оно в основном образуется на склонах, где вступают в действие законы физики: снег скатывается под действием силы тяготения. В то же время складки могут формироваться и на горизонтальных поверхностях, однако только под действием ветра.

Ученые отмечают, что это явление является редким даже для Антарктики.

Напомним, что в августе украинские полярники передали украинцам, страдавшим от жары дома, ледяной "привет".

Кроме того, ранее украинские полярники продемонстрировали свои антарктические вышиванки с изображениями китов, пингвинов и бакланов.