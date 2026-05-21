Киты, пингвины и бакланы: украинские полярники показали свои антарктические вышиванки

Дизайн вышиванки для полярников был разработан еще в 2018 году. На ней есть пингвины и киты, которых часто видят возле станции "Академик Вернадский".

"Сейчас мы отмечаем 20 лет со дня основания Всемирного дня вышиванки и 8 — с момента создания антарктической вышиванки", — рассказали украинские исследователи в соцсетях.

Ее дизайн был разработан в 2018-м, в сотрудничестве НАНЦ и Министерства образования и науки. В презентации эксклюзивной рубашки участвовала лично министр Лилия Гриневич.

С тех пор антарктическая вышиванка "прижилась" среди полярников и полярниц. В антарктических вышиванках они не только отмечают праздники, но и пишут диктанты национального единства, встречают гостей на станции "Академик Вернадский", проводят оттуда онлайн-лекции.

Дизайн вышиванки разработали в 2018 году

Участники и участницы экспедиций отмечают, что "здесь, среди льдов, вышиванка греет не хуже, чем солнце дома".

Футболки с уникальным рисунком неоднократно разыгрывали на благотворительных аукционах, чтобы поддержать "боевых пингвинов" — полярников в ВСУ.

Антарктическая вышиванка для полярников — что в ней особенного

Вместо традиционных орнаментов на ней изображены пингвины, киты и бакланы. Центральное место занимает узнаваемый знак "Вернадского" с двумя пальмами, солнцем и международным символом V (Victory — Победа).

На вышиванке украинских полярников есть киты и пингвины

Сначала цвета вышиванки также отражали основные оттенки Антарктики — белый и голубой. Однако впоследствии появились и другие варианты: сине-желтые, белые с красно-черным и зелено-желтым.

