Киты, пингвины и бакланы: украинские полярники показали свои антарктические вышиванки
Дизайн вышиванки для полярников был разработан еще в 2018 году. На ней есть пингвины и киты, которых часто видят возле станции "Академик Вернадский".
"Сейчас мы отмечаем 20 лет со дня основания Всемирного дня вышиванки и 8 — с момента создания антарктической вышиванки", — рассказали украинские исследователи в соцсетях.
Ее дизайн был разработан в 2018-м, в сотрудничестве НАНЦ и Министерства образования и науки. В презентации эксклюзивной рубашки участвовала лично министр Лилия Гриневич.
С тех пор антарктическая вышиванка "прижилась" среди полярников и полярниц. В антарктических вышиванках они не только отмечают праздники, но и пишут диктанты национального единства, встречают гостей на станции "Академик Вернадский", проводят оттуда онлайн-лекции.
Участники и участницы экспедиций отмечают, что "здесь, среди льдов, вышиванка греет не хуже, чем солнце дома".
Футболки с уникальным рисунком неоднократно разыгрывали на благотворительных аукционах, чтобы поддержать "боевых пингвинов" — полярников в ВСУ.
Антарктическая вышиванка для полярников — что в ней особенного
Вместо традиционных орнаментов на ней изображены пингвины, киты и бакланы. Центральное место занимает узнаваемый знак "Вернадского" с двумя пальмами, солнцем и международным символом V (Victory — Победа).
Сначала цвета вышиванки также отражали основные оттенки Антарктики — белый и голубой. Однако впоследствии появились и другие варианты: сине-желтые, белые с красно-черным и зелено-желтым.
