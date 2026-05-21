Кити, пінгвіни та баклани: українські полярники показали свої антарктичні вишиванки

Дизайн вишиванки для полярників було розроблено ще у 2018 році. На ній є пінгвіни та кити, яких часто бачать біля станції "Академік Вернадський".

"Нині ми відзначаємо 20 років від заснування Всесвітнього дня вишиванки та 8 — з моменту створення антарктичної вишиванки", — розповіли українські дослідники у соцмережах.

Її дизайн було розроблено 2018-го, в співпраці НАНЦ та Міністерства освіти і науки. У презентації ексклюзивної сорочки брала участь особисто міністерка Лілія Гриневич.

Відтоді антарктична вишиванка "прижилася" серед полярників та полярниць. У антарктичних вишиванках вони не лише відзначають свята, а й пишуть диктанти національної єдності, зустрічають гостей на станції "Академік Вернадський", проводять звідти онлайн-лекції.

Дизайн вишиванки розробили в 2018 році Фото: Станція "Академік Вернадський"

Учасники та учасниці експедицій відзначають, що "тут, серед льодів, вишиванка гріє не гірше, ніж сонце вдома".

Футболки із унікальним малюнком неодноразово розігрували на благодійних аукціонах, щоб підтримати "бойових пінгвінів" — полярників у ЗСУ.

Антарктична вишиванка для полярників — що в ній особливого

Замість традиційних орнаментів на ній зображені пінгвіни, кити та баклани. Центральне місце займає впізнаваний знак "Вернадського" з двома пальмами, сонцем та міжнародним символом V (Victory -– Перемога).

На вишиванці українських полярників є кити та пінгвіни Фото: Станція "Академік Вернадський"

Спочатку кольори вишиванки також відображали основні відтінки Антарктики — білий і блакитний. Однак згодом з'явилися й інші варіанти: синьо-жовті, білі з червоно-чорним та зелено-жовтим.

