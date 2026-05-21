Кити, пінгвіни та баклани: українські полярники показали свої антарктичні вишиванки
Дизайн вишиванки для полярників було розроблено ще у 2018 році. На ній є пінгвіни та кити, яких часто бачать біля станції "Академік Вернадський".
"Нині ми відзначаємо 20 років від заснування Всесвітнього дня вишиванки та 8 — з моменту створення антарктичної вишиванки", — розповіли українські дослідники у соцмережах.
Її дизайн було розроблено 2018-го, в співпраці НАНЦ та Міністерства освіти і науки. У презентації ексклюзивної сорочки брала участь особисто міністерка Лілія Гриневич.
Відтоді антарктична вишиванка "прижилася" серед полярників та полярниць. У антарктичних вишиванках вони не лише відзначають свята, а й пишуть диктанти національної єдності, зустрічають гостей на станції "Академік Вернадський", проводять звідти онлайн-лекції.
Учасники та учасниці експедицій відзначають, що "тут, серед льодів, вишиванка гріє не гірше, ніж сонце вдома".
Футболки із унікальним малюнком неодноразово розігрували на благодійних аукціонах, щоб підтримати "бойових пінгвінів" — полярників у ЗСУ.
Антарктична вишиванка для полярників — що в ній особливого
Замість традиційних орнаментів на ній зображені пінгвіни, кити та баклани. Центральне місце займає впізнаваний знак "Вернадського" з двома пальмами, сонцем та міжнародним символом V (Victory -– Перемога).
Спочатку кольори вишиванки також відображали основні відтінки Антарктики — білий і блакитний. Однак згодом з'явилися й інші варіанти: синьо-жовті, білі з червоно-чорним та зелено-жовтим.
