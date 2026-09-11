Природа "випікає" дива: українські полярники показали рідкісні "снігові пончики" в Антарктиці (фото)

Українським полярникам на станції "Академік Вернадський" вдалося зафіксувати на об'єктиви дивовижне природне явище, яке не часто можна спостерігати — так звані "снігові пончики". Їхній діаметр може коливатися від кількох сантиметрів до понад метра.

Ці "пончики", які також нагадують сувої або рулони, насправді є кількашаровими згортками снігу, всередині яких часто є порожнеча. Для утворення такого рідкісного явища потрібен не просто зсув снігу, а збіг одразу кількох природних умов. Про це розповіли на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Щоб подібне явище трапилося, потрібне утворення двох різних снігових шарів. Нижній при цьому має бути підмерзлим або вкритим льодовою кіркою — він виконує роль підкладки. Верхній шар снігу має бути свіжим, пухким та мокрим. Він має вкривати нижній, але не прилипати до нього.

Явище неможливе і без "правильної" температури. Щоб утворилися такі кулі, необхідна температура повітря має бути близькою до точки танення льоду. Як пояснили полярники, це близько "нуля" градусів за Цельсієм.

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Для утворення "снігових пончиків" потрібен збіг одразу кількох природних умов Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Не менш важливим для утворення "снігових пончиків" є вітер. Він обов'язково повинен бути сильним, але сила має бути помірною, щоб грудки снігу переміщувалися, не руйнуючись при цьому.

"За таких умов вітер "скручує" згорток. Всередині нього сніг залишається легкий і не щільний, тож з часом він може навіть видуватися, внаслідок чого утворюється отвір". розповіли у Національному антарктичному науоковому центрі.

"Снігові пончики" утворюються тільки під дією "правильного" вітру Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Побачити таке явище можна навіть далеко не по всій Антарктиці. Науковці кажуть, що воно здебільшого утворюється на схилах, де у дію вступають закони фізики: сніг скочується під дією сили тяжіння. Водночас згортки можуть формуватися і на горизонтальних поверхнях, однак тільки під дією вітру.

Науковці кажуть, що це явище рідкісне навіть для Антарктики.

Нагадаємо, у серпні українські полярники передали українцям, які вдома потерпали від спеки, крижаний "привіт".

Також раніше українські полярники показали свої антарктичні вишиванки з китами, пінгвінами та бакланами.