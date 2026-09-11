Курильские острова "закрасили" в цвет РФ: Япония требует изменить новую карту мира ООН

Новая карта мира "в реальном масштабе" от ООН вновь оказалась в центре внимания. На этот раз её раскритиковала Япония, возмутившаяся тем, что Курильские острова на карте обозначены как территория, входящая в состав России.

Япония, которая сначала поддержала резолюцию об изменении карты мира, обратилась с просьбой пересмотреть её, поскольку, по её мнению, она создает впечатление, будто спорные Курильские острова принадлежат России. Об этом сообщило издание The Guardian.

Недавно Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие новой карты, на которой африканский континент изображён больше, а Северная Америка и Европа — меньше, что уже вызвало осуждение со стороны США.

Япония была в числе 164 членов ООН, поддержавших резолюцию. Однако спустя некоторое время власти страны начали выражать возмущение новой картой, увидев, как на ней изображены территории Курильских островов. Пресс-секретарь правительства Японии Минору Кихара заявил, что новая карта, известная как картографическая проекция "Equal Earth", "содержит изображение, которое противоречит позиции правительства Японии".

Видео дня

ООН изобразила Курильские острова как территорию РФ Фото: Скрін

Этот скандал разразился на фоне того, что недавно российский диктатор Владимир Путин неожиданно впервые за долгое время посетил Курильские острова. Его появление на "спорной" территории обострило отношения между странами: Япония немедленно вызвала посла Москвы, а премьер-министр Санаэ Такаичи заявила, что визит Путина "оскорбляет чувства японского народа". Она также заявила, что такие действия главы Кремля являются "абсолютно неприемлемыми".

Напомним, на днях украинская делегация объяснила, почему Киев возмутился новой картой мира от ООН. Как стало известно, на ней Крым и другие захваченные РФ территории изображены отдельно от Украины.

Ранее в ООН приняли важное решение о размерах Африки, благодаря чему континент станет "больше".