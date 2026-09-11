Курильські острови "зафарбували" в колір РФ: Японія вимагає змінити нову карту світу ООН

Нова карта світу "в реальному масштабі" від ООН знову опинилася в центрі уваги. Цього разу її розкритикувала Японія, яка обурилася тим, що Курильські острови на мапі позначили як територію, яка належить до складу Росії.

Японія, яка спершу підтримала резолюцію про зміну карти світу, звернулася з проханням переглянути її, оскільки, на її думку, вона створює враження, ніби спірні Курильські острови належать Росії. Про це розповіло видання The Guardian.

Нещодавно Генеральна Асамблея ООН проголосувала за ухвалення нової карти, на якій африканський континент зображено більшим, а Північну Америку та Європу — меншими, що вже встигло викликати осуд з боку США.

Японія була серед 164 членів ООН, які підтримали резолюцію. Проте через деякий час влада країни почала висловлювати обурення новою мапою, коли побачила, як на ній виглядають території Курильських островів. Речник уряду Японії Мінору Кіхара заявив, що нова карта, відома як картографічна проєкція "Equal Earth", "містить зображення, яке суперечить позиції уряду Японії".

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ООН зобразила Курильські острови як територію РФ Фото: Скрін

Цей скандал відбувся на тлі того, що нещодавно російський диктатор Володимир Путін несподівано вперше за довгий час здійснив візит на Курильські острови. Його поява на "спірній" території загострила відносини між країнами: Японія негайно викликала посла Москви, а прем’єр-міністр Санае Такаїчі заявила, що візит Путіна "ображає почуття японського народу". Вона також оголосила, що такі дії глави Кремля є "абсолютно неприйнятними".

Нагадаємо, днями українська делегація пояснила, чому Київ обурився новою картою світу від ООН. Як стало відомо, на ній Крим та інші захоплені РФ території зобразили окремо від України.

Раніше в ООН ухвалили важливе рішення щодо розмірів Африки, завдяки чому континент стане "більшим".