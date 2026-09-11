Вышел с молотком против УПА: в Польше скандальный политик разбил памятник украинцам (видео)

Гжегож Браун заявил, что обелиск якобы "оскорбляет память жертв украинского геноцида против поляков".

В Польше произошел новый акт вандализма в отношении мемориала погибших украинцев. На этот раз на памятник членам Украинской повстанческой армии напал лидер польской ультраправой партии "Конфедерация польской короны" и евродепутат Гжегож Браун. Видео очередной провокации и акта вандализма было опубликовано самим политиком 10 сентября в социальных сетях.

На обнародованных кадрах Гжегож Браун заявил, что обелиск воинам УПА в урочище Бялисток недалеко от Грубешова якобы "оскорбляет память жертв украинского геноцида против поляков", и призвал демонтировать его с помощью профессионального оборудования. После этого он демонстративно взял молоток и начал разбивать высеченные на граните имена погибших украинцев.

Видео дня

Pomnik UPA w gminie Dołhobyczów w powiecie hrubieszowskim do likwidacji❗️



Obelisk obrażający pamięć ofiar ukraińskiego Ludobójstwa na Polakach powinien zostać usunięty profesjonalnymi narzędziami natychmiast po udokumentowaniu przestępstwa banderyzmu!#StopBanderyzacjiPolski… pic.twitter.com/8Q4QZ2z5vJ — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) September 10, 2026

Более того, в своем обращении Браун высказал претензии в адрес местных правоохранительных органов.

"Этот вопрос следовало решить уже в первый день после обнаружения этого, кстати, анонимного самовольного сооружения силами служб, причем вовсе не обязательно специальных. Этот обелиск, оскорбляющий память жертв украинского геноцида против поляков, должен быть демонтирован с помощью профессионального оборудования, которое следует немедленно доставить сюда после документирования преступления оправдания нацизма и бандеризма", — сказал он.

Таким образом, по мнению польского радикала, польская полиция и другие профильные службы должны были вмешаться и снести объект сразу после его открытия.

На видео также запечатлен Марцин "Борис" Микша, связанный с партией Брауна, который тоже ударяет по памятнику металлическим инструментом.

На фоне данного инцидента польская полиция начала расследование по факту повреждения памятника и места захоронения. В то же время сам факт того, что Браун появился у памятника и наносил по нему удары, еще не означает установления уголовной ответственности. Польские правоохранительные органы должны оценить видеозаписи и другие доказательства в рамках расследования.

Что расследует польская полиция

Расследованием занимается уездная полиция в Грубешове под надзором районной прокуратуры. Правоохранители устанавливают обстоятельства повреждения объекта, собирают доказательства и допрашивают свидетелей.

Начатое в настоящее время расследование касается, в частности, осквернения памятника и места захоронения, возможных действий на почве национальной ненависти и повреждения имущества. За преступления, являющиеся предметом расследования, может грозить до пяти лет лишения свободы.

Полиция также должна установить, связаны ли действия людей на видео со всеми повреждениями, которые ранее были обнаружены на памятнике. Правоохранители отдельно подчеркивают, что окончательная оценка доказательств принадлежит следствию и прокуратуре.

Кому посвящен памятник

Памятник в урочище Бялисток, расположенный в гмине Долгобичув Люблинского воеводства, увековечивает память 41 воина Украинской повстанческой армии, погибших в 1946 году во время ожесточенного боя с подразделением советского НКВД. Он стоит непосредственно на месте массового захоронения украинцев.

Само место памяти существует еще с 1990-х годов, а свой современный облик обелиск обрел в ходе благоустройства в 2019 году. Сейчас на гранитном камне высечены фамилии и имена всех павших тогда защитников.

При этом следует отметить, что юридический статус объекта долгое время был предметом политических дискуссий в Польше. В частности, в польском Сейме рассматривалась депутатская интерпелляция относительно правовых оснований установки памятника и его статуса.

Однако следует понимать, что никакие споры вокруг исторических оценок или правового статуса не дают никому права самовольно действовать и уничтожать мемориал. Судьба таких объектов должна решаться исключительно в правовом поле соответствующими государственными органами, а не путем вандализма. Подобные акты осквернения места захоронения погибших в борьбе с советским режимом, совершаемые силами радикалов, являются недопустимой провокацией.

Памятник уже не впервые становится мишенью вандалов

Памятник повреждали и раньше. Так, 7 сентября польские СМИ сообщали, что неизвестные уничтожили часть надписей на обелиске. Полиция начала расследование и разыскивала причастных.

Кроме того, летом 2026 года памятник облили краской, а один из декоративных элементов конструкции срезали. Украинское посольство тогда осудило повреждение мемориального места.

Теперь в распоряжении правоохранительных органов появилась видеозапись, на которой ясно видны действия Брауна и Микши у обелиска. Само видео может стать одним из материалов, которые следствие будет анализировать в рамках уголовного дела.

Кто такой Гжегож Браун

Гжегож Браун — ультрарадикальный польский политик, лидер партии "Конфедерация польской короны" и действующий депутат Европейского парламента.

Он прославился благодаря систематическим антиукраинским и антисемитским выходкам, а также репутации явного пророссийского провокатора. Браун регулярно распространяет нарративы кремлевской пропаганды, выступает против помощи Украине в войне против РФ и неоднократно унижал украинских беженцев.

Его ненависть к УПА и украинскому движению сопротивления обусловлена специфической ультранационалистической идеологией, в рамках которой любое чествование украинских военных трактуется исключительно как "геноцид поляков". Политик постоянно использует тему Волынской трагедии как главный таран для разжигания вражды между Украиной и Польшей и источник собственного дешевого пиара.

В связи с неоднократным уничтожением памятников на местах захоронений Браун на сегодняшний день является фигурантом нескольких уголовных дел в Польше.

Кроме того, он известен тем, что отрицает преступления нацистской Германии. В Европарламенте в отношении него уже рассматривался вопрос о лишении депутатского иммунитета в связи с уголовными делами в Польше.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно запретить символику, которую он называет "бандеровской", и приравнять ее к символам нацизма и советского коммунизма. Эту инициативу он обозначил лозунгом "Стоп бандеризму" и заявил о необходимости внесения изменений в польское законодательство в отношении деятельности ОУН-УПА.

Также "Фокус" сообщал, что появление красно-черного флага на Национальном стадионе в Варшаве во время выступления белорусского рэпера Макса Коржа вызвало волну возмущения. Посол Украины в Польше Василий Боднар осудил этот инцидент и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности.