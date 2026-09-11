Пішов із молотом проти УПА: у Польщі скандальний політик розтрощив пам'ятник українцям (відео)

Гжегож Браун заявив, що обеліск нібито "ображає пам’ять жертв українського геноциду проти поляків".

У Польщі стався новий акт вандалізму щодо місця пам’яті загиблих українців. Цього разу на пам’ятник членам Української повстанської армії замахнувся лідер польської ультраправої партії "Конфедерація польської корони" та євродепутат Гжегож Браун. Відео чергової провокації і акту вандалізму було опубліковане політиком особисто 10 вересня у соціальних мережах.

На оприлюднених кадрах Гжегож Браун заявив, що обеліск воїнам УПА в урочищі Бялисток неподалік Грубешова нібито "ображає пам’ять жертв українського геноциду проти поляків", і закликав демонтувати його професійним обладнанням. Після цього він демонстративно взяв молот та почав розбивати викарбувані на граніті імена загиблих українців.

Видео дня

Pomnik UPA w gminie Dołhobyczów w powiecie hrubieszowskim do likwidacji❗️



Obelisk obrażający pamięć ofiar ukraińskiego Ludobójstwa na Polakach powinien zostać usunięty profesjonalnymi narzędziami natychmiast po udokumentowaniu przestępstwa banderyzmu!#StopBanderyzacjiPolski… pic.twitter.com/8Q4QZ2z5vJ — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) September 10, 2026

Більше того, у своєму зверненні Браун висловив претензії до місцевих правоохоронних органів.

"Цю справу слід було вирішити вже першого дня після виявлення цієї, до речі, анонімної самовільної споруди силами служб, і зовсім не обов’язково спеціальних. Цей обеліск, що ображає пам’ять жертв українського геноциду проти поляків, має бути демонтований за допомогою професійного обладнання, яке слід негайно доставити сюди після задокументування злочину виправдання нацизму та бандеризму", — сказав він.

Таким чином, на думку польського радикала, польська поліція та інші профільні служби мали втрутитися й знести об'єкт одразу після його відкриття.

На відео також присутній Марцин "Борис" Мікша, пов’язаний із партією Брауна, який теж б’є по пам’ятнику металевим інструментом.

На тлі даного інциденту польська поліція розпочала розслідування щодо пошкодження пам’ятника та місця поховання. Водночас сам факт того, що Браун з'явився біля пам’ятника та бив по ньому, ще не означає встановленої кримінальної відповідальності. Польські правоохоронці мають оцінити відео та інші докази в межах розслідування.

Що розслідує польська поліція

Розслідуванням займається повітова поліція в Грубешові під наглядом районної прокуратури. Правоохоронці встановлюють обставини пошкодження об’єкта, збирають докази та допитують свідків.

Відкрите наразі провадження стосується, зокрема, осквернення пам’ятника та місця поховання, можливих дій на ґрунті національної ненависті та пошкодження майна. За злочини, які є предметом розслідування, може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Поліція також має встановити, чи пов’язані дії людей на відео з усіма пошкодженнями, які раніше виявили на пам’ятнику. Правоохоронці окремо наголошують, що остаточна оцінка доказів належить слідству та прокуратурі.

Кого вшановує пам’ятник

Пам’ятник в урочищі Бялисток, що у гміні Долгобичув Люблінського воєводства, вшановує пам'ять 41 воїна Української повстанської армії, які загинули в 1946 році під час запеклого бою з підрозділом радянського НКВС. Він стоїть безпосередньо на місці масового поховання українців.

Саме місце вшанування існує ще з 1990-х років, а свого сучасного вигляду обеліск набув під час впорядкування у 2019 році. Зараз на гранітному камені викарбувані прізвища та імена всіх полеглих тоді захисників.

При цьому варто зазначити, що юридичний статус об'єкта тривалий час ставав предметом політичних дискусій у Польщі. Зокрема, у польському Сеймі розглядалася депутатська інтерпеляція щодо правових підстав встановлення пам’ятника та його статусу.

Однак варто розуміти, що жодні суперечки довкола історичних оцінок чи правового статусу не дають права будь-кому чинити самоуправство та нищити меморіал. Доля таких об'єктів має вирішуватися виключно у правовому полі відповідними державними органами, а не шляхом вандалізму. Подібні силами радикалів акти наруги над місцем поховання загиблих у боротьбі з радянським режимом є неприпустимою провокацією.

Пам’ятник уже не вперше стає мішенню вандалів

Монумент пошкоджували й раніше. Так, 7 вересня польські ЗМІ повідомляли, що невідомі знищили частину написів на обеліску. Поліція почала розслідування та розшукувала причетних.

Крім того, влітку 2026 року пам’ятник обливали фарбою, а один із декоративних елементів конструкції зрізали. Українське посольство тоді засудило пошкодження місця пам’яті.

Тепер у розпорядженні правоохоронців з’явився відеозапис, на якому безпосередньо видно дії Брауна та Мікші біля обеліска. Саме відео може стати одним із матеріалів, які слідство оцінюватиме в межах кримінального провадження.

Хто такий Гжегож Браун

Гжегож Браун — ультрарадикальний польський політик, очільник партії "Конфедерація польської корони" та чинний депутат Європейського парламенту.

Він здобув "славу" завдяки систематичним антиукраїнським і антисемітським витівкам, а також репутації відкритого проросійського провокатора. Браун регулярно поширює наративи кремлівської пропаганди, виступає проти допомоги Україні у війні проти РФ та неодноразово принижував українських біженців.

Його ненависть до УПА та українського руху опору зумовлена специфічною ультранаціоналістичною ідеологією, де будь-яке вшанування українських військових трактується виключно як "геноцид поляків". Політик постійно використовує тему Волинської трагедії як головний таран для розпалювання ворожнечі між Україною та Польщею й джерело власного дешевого піару.

Через неодноразове руйнування пам'ятників на місцях поховань, Браун на сьогоднішній день є фігурантом кількох кримінальних проваджень у Польщі.

Крім того, він відомий через заперечення злочинів нацистської Німеччини. У Європарламенті щодо нього вже розглядали питання про позбавлення депутатського імунітету у зв’язку з кримінальними провадженнями в Польщі.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував законодавчо заборонити символіку, яку він називає "бандерівською", та прирівняти її до символів нацизму й радянського комунізму. Ініціативу він назвав гаслом "Стоп бандеризму" та заявив про необхідність змін до польського законодавства щодо діяльності ОУН-УПА.

Також Фокус повідомляв, що поява червоно-чорного прапора на Національному стадіоні у Варшаві під час виступу білоруського репера Макса Коржа викликала хвилю обурення. Посол України в Польщі Василь Боднар засудив цей інцидент і наголосив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.