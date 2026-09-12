Гриф "совершенно секретно" снят: ЦРУ знало о намерениях бен Ладена за три года до терактов 11 сентября (фото)

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сняло гриф секретности с отчетов о терактах 11 сентября 2001 года. В документах сообщается, что агенты спецслужб знали о планах "Аль-Каиды" почти за три года до этих событий.

В рассекреченном отчете от 4 декабря 1998 года указано, что группа Усамы бен Ладена планирует "угнать самолеты" и совершить террористическую атаку. Об этом сообщает CBS News.

Журналисты пишут, что ЦРУ располагало документами с грифом "совершенно секретно" — это ряд отчетов, докладов и аналитических материалов о деятельности "Аль-Каиды" и ее лидера Усамы бен Ладена. В обнародованных отчетах видно, что впервые были зафиксированы намерения о террористических атаках и контакты террористов с различными деятелями мира.

Директор ЦРУ Джон Ретклифф заявил, что эта публикация стала "крупнейшим за всю историю обнародованием аналитических материалов ЦРУ, связанных с 11 сентября".

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25 лет назад теракты 11 сентября нанесли удар по нашей нации, но не сломили ее. С тех пор поколения сотрудников ЦРУ посвятили свою карьеру обеспечению справедливости для погибших американцев и тому, чтобы "Аль-Каида" больше никогда не смогла нанести вред нашей стране. глава ЦРУ Джон Ретклифф

Новые документы свидетельствуют о том, что ЦРУ знало о планах Усамы бен Ладена и его сторонников нанести удар по США ещё до 11 сентября 2001 года. Эти оценки входили в ежедневные разведывательные сводки для президента, которые получали президенты Билл Клинтон и Джордж В. Буш. Почти все документы, обнародованные ЦРУ, содержат зачеркнутые или скрытые фрагменты в отчетах.

Усама бен Ладен готовил нападение на США с 1998 года Фото: CIA

Согласно отчетам, ещё в феврале 1998 года ЦРУ предупреждало о попытках бен Ладена заполучить химические, биологические и ядерные компоненты. У разведки также была информация о его финансовых возможностях и сети компаний, которые могли помогать ему в таких поисках.

В сентябре 1998 года ЦРУ уже рассматривало сценарий, при котором экстремисты могли бы использовать самолёт в качестве оружия против американского города, хотя у ведомства не было доказательств существования конкретного плана. В документе от 10 сентября 1998 года отмечалось, что бен Ладен хотел нанести удар непосредственно на территории США, причём Вашингтон назывался желаемой целью.

"Аль-Каида" разработала план нападения на США с использованием угнанного самолета в конце 1998 года Фото: CIA

За несколько лет до 11 сентября разведка также собирала информацию о связях бен Ладена с "Талибаном". В то же время утверждения о его масштабном участии в наркоторговле позже не нашли достаточного подтверждения со стороны Комиссии по 11 сентября.

Самый важный документ в рассекреченном отчете датирован 12 сентября 2001 года. В нём ЦРУ отмечало, что часть экстремистов в Афганистане и регионе могла знать о подготовке атак заранее, а сам бен Ладен ещё в августе говорил мулле Омару об операциях, которые нанесут США "огромный ущерб".

Отчет "Совершенно секретно" для Буша-младшего о последствиях терактов 11 сентября Фото: CIA

СМИ пишут, что новые материалы не свидетельствуют о том, что ЦРУ не знало об угрозе, а наоборот — в Лэнгли, безусловно, располагали огромным массивом предупреждений о действиях бен Ладена, его намерениях и возможности масштабной атаки. Главной проблемой стала неспособность системы разведки США и государственного управления собрать эти сигналы в единую картину и правильно оценить угрозы.

Ранее Фокус сообщал о том, как Нью-Йорк годами скрывал данные об асбесте в воздухе. Власти Нью-Йорка начали публиковать документы о качестве воздуха в районе Всемирного торгового центра после терактов 11 сентября 2001 года, и эти материалы свидетельствуют о наличии опасных веществ в воздухе, хотя годами жителей убеждали в обратном.

Впоследствии стало известно, что половина выживших после событий 11 сентября страдает тяжёлым заболеванием. Речь идёт о тяжёлых формах онкологических заболеваний, вызванных последствиями разрушений и терактов, которые поразили пострадавших.