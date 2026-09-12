Гриф "совершенно секретно" снят: ЦРУ знало о намерениях бен Ладена за три года до терактов 11 сентября (фото)
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сняло гриф секретности с отчетов о терактах 11 сентября 2001 года. В документах сообщается, что агенты спецслужб знали о планах "Аль-Каиды" почти за три года до этих событий.
В рассекреченном отчете от 4 декабря 1998 года указано, что группа Усамы бен Ладена планирует "угнать самолеты" и совершить террористическую атаку. Об этом сообщает CBS News.
Журналисты пишут, что ЦРУ располагало документами с грифом "совершенно секретно" — это ряд отчетов, докладов и аналитических материалов о деятельности "Аль-Каиды" и ее лидера Усамы бен Ладена. В обнародованных отчетах видно, что впервые были зафиксированы намерения о террористических атаках и контакты террористов с различными деятелями мира.
Директор ЦРУ Джон Ретклифф заявил, что эта публикация стала "крупнейшим за всю историю обнародованием аналитических материалов ЦРУ, связанных с 11 сентября".
25 лет назад теракты 11 сентября нанесли удар по нашей нации, но не сломили ее. С тех пор поколения сотрудников ЦРУ посвятили свою карьеру обеспечению справедливости для погибших американцев и тому, чтобы "Аль-Каида" больше никогда не смогла нанести вред нашей стране.
Новые документы свидетельствуют о том, что ЦРУ знало о планах Усамы бен Ладена и его сторонников нанести удар по США ещё до 11 сентября 2001 года. Эти оценки входили в ежедневные разведывательные сводки для президента, которые получали президенты Билл Клинтон и Джордж В. Буш. Почти все документы, обнародованные ЦРУ, содержат зачеркнутые или скрытые фрагменты в отчетах.
Согласно отчетам, ещё в феврале 1998 года ЦРУ предупреждало о попытках бен Ладена заполучить химические, биологические и ядерные компоненты. У разведки также была информация о его финансовых возможностях и сети компаний, которые могли помогать ему в таких поисках.
В сентябре 1998 года ЦРУ уже рассматривало сценарий, при котором экстремисты могли бы использовать самолёт в качестве оружия против американского города, хотя у ведомства не было доказательств существования конкретного плана. В документе от 10 сентября 1998 года отмечалось, что бен Ладен хотел нанести удар непосредственно на территории США, причём Вашингтон назывался желаемой целью.
За несколько лет до 11 сентября разведка также собирала информацию о связях бен Ладена с "Талибаном". В то же время утверждения о его масштабном участии в наркоторговле позже не нашли достаточного подтверждения со стороны Комиссии по 11 сентября.
Самый важный документ в рассекреченном отчете датирован 12 сентября 2001 года. В нём ЦРУ отмечало, что часть экстремистов в Афганистане и регионе могла знать о подготовке атак заранее, а сам бен Ладен ещё в августе говорил мулле Омару об операциях, которые нанесут США "огромный ущерб".
СМИ пишут, что новые материалы не свидетельствуют о том, что ЦРУ не знало об угрозе, а наоборот — в Лэнгли, безусловно, располагали огромным массивом предупреждений о действиях бен Ладена, его намерениях и возможности масштабной атаки. Главной проблемой стала неспособность системы разведки США и государственного управления собрать эти сигналы в единую картину и правильно оценить угрозы.
Ранее Фокус сообщал о том, как Нью-Йорк годами скрывал данные об асбесте в воздухе. Власти Нью-Йорка начали публиковать документы о качестве воздуха в районе Всемирного торгового центра после терактов 11 сентября 2001 года, и эти материалы свидетельствуют о наличии опасных веществ в воздухе, хотя годами жителей убеждали в обратном.
Впоследствии стало известно, что половина выживших после событий 11 сентября страдает тяжёлым заболеванием. Речь идёт о тяжёлых формах онкологических заболеваний, вызванных последствиями разрушений и терактов, которые поразили пострадавших.