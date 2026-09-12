Гриф "цілком таємно" знято: ЦРУ знала про наміри бен Ладена за три роки до теракту 9/11 (фото)

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) зняла гриф таємності зі звітів щодо терактів 11 вересня 2001 року. В документах повідомляється, що агенти спецслужб знали про плани Аль-Каїди майже за три роки до подій.

В розсекреченому звіті за 4 грудня 1998 року вказано, що група Осами бен Ладена планує "викрасти літаки" та провести терористичну атаку. Про це повідомляє CBS News.

Журналісти пишуть, що ЦРУ зняла гриф "цілком таємно" з низки звітів, доповідних і аналітичних матеріалів щодо діяльності Аль-Каїди та її лідера Осами бен Ладена. В оприлюднених звітах помітно, що вперше наміри про терористичну атаки та контакти терористів з різними діячами світу.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що це розкриття стало "найбільшим за всю історію оприлюдненням аналітичних матеріалів CIA, пов’язаних із 11 вересня".

25 років тому атаки 11 вересня завдали удару по нашій нації, але не зламали її. Покоління співробітників CIA відтоді присвятили свою кар"єру забезпеченню справедливості для загиблих американців і тому, щоб "Аль-Каїда" більше ніколи не змогла завдати шкоди нашій країні. глава ЦРУ Джон Реткліфф

Нові документи демонструють, що ЦРУ знала про плани Усами бен Ладена та його прихильників завдати удару по США що до 11 вересня 2001 року. Ці оцінки входили до президентських щоденних розвідувальних зведень, які отримували президенти Білл Клінтон і Джордж В. Буш. Майже всі документи, оприлюднені ЦРУ, містять зафарбовані або приховані фрагменти у звітах.

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Усама бен Ладен готував атаку на США з 1998 року Фото: CIA

За даними звітів, ще в лютому 1998 року ЦРУ попереджала про спроби бен Ладена отримати хімічні, біологічні та ядерні компоненти. У розвідки також була інформація про його фінансові можливості та мережу компаній, які могли допомагати йому в таких пошуках.

У вересні 1998 року ЦРУ вже розглядала сценарій, за якого екстремісти можуть використати літак як зброю проти американського міста, хоча не мала доказів конкретного плану. У документі від 10 вересня 1998 року: у ньому зазначалося, що бін Ладен хотів завдати удару безпосередньо на території США, причому Вашингтон називався бажаною ціллю.

Аль-Каїда створила план атаки США з угоном літака наприкінці 1998 року Фото: CIA

За кілька років до 11 вересня розвідка також збирала інформацію про зв’язки бен Ладена з "Талібаном". Водночас твердження про його масштабну участь у наркоторгівлі пізніше не знайшли достатнього підтвердження Комісією 11 вересня.

Найважливіший документ у розсекреченому звіті датований 12 вересня 2001 року. У ньому ЦРУ зазначала, що частина екстремістів в Афганістані та регіоні могла знати про підготовку атак заздалегідь, а сам бен Ладен ще в серпні говорив муллі Омару про операції, які завдадуть США "величезної шкоди".

Звіт "Цілком таємно" для Буша-молодшого про наслідки терактів 11 вересня Фото: CIA

ЗМІ пишуть, що нові матеріали не показують, що ЦРУ не знала про загрозу, а навпаки — у Ленглі точно мали величезний значний масив попереджень про дії бен Ладена, його наміри та можливість масштабної атаки. Головною проблемою стала нездатність системи розвідки США та державного управління зібрати ці сигнали в єдину картину й правильно оцінити загрози.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Нью-Йорк роками приховував дані про азбест у повітрі. Влада Нью-Йорка почала публікувати документи про якість повітря в районі Всесвітнього торгового центру після терактів 11 вересня 2001 року, і ці матеріали свідчать про наявність небезпечних речовин у повітрі, хоча роками жителів переконували в протилежному.

Згодом стало відомо, що половина жертв, які пережили 11 вересня, мають важку хворобу. Мова йде про важкі форми онкології через наслідки руйнування та атак серед постраждалих унаслідок терактів.