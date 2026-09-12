Путин опозорился в Дели: хвастался самолетом МС-21, который уже возили в Индию 14 лет назад

Владимир Путин показал премьер-министру Индии Нарендре Моди на выставке "Иннопром. Индия" макеты российских самолетов, среди которых был и МС-21.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что российские МС-21 могут эксплуатироваться индийскими авиакомпаниями после выдачи страной сертификата. Также в РФ заверили, что передача российским авиакомпаниям этих самолетов ожидается в 2027 году, после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации, пишет российский телеканал "Дождь".

Путин хвастался в Индии устаревшим самолетом

Но казус в том, что в 2012 году на авиасалоне India Aviation уже был представлен этот же самый самолет МС-21. Тогда тоже обсуждалась возможность продать его Индии.

В 2012 году в Индию возили тот же самолет МС-21 Фото: Скриншот

Но глава "Аэрофлота" Сергей Александровский в рамках ВЭФ сообщал, что "Аэрофлот" планирует получить первые восемь самолетов МС-21 в четвертом квартале 2027 года, еще 10 — в 2028 году. И летать МС-21 будет летать на коротких направлениях, например, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород.

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Пилотов готовить тоже будут якобы в 2027 году.

Но четыре года назад глава ОАК Юрий Слюсарь называл сроком сертификации конец 2024 года. "Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его нашим потребителям", — обещал тогда же вице-премьер Денис Мантуров.

Самолет МС-21 разрабатывают с начала 2000-х как конкурента Airbus A320 и Boeing 737. Сроки коммерческих поставок много раз сдвигались: сначала с 2016 на 2020 год, затем на 2022-й, 2024-й, и дальше на 2025–2027 годы. Основные причины — санкции, необходимость полного импортозамещения и проблема с перевесом. За это время стоимость одного лайнера выросла до 7,6 млрд рублей (примерно в два раза от ранних оценок).

Напомним, ранее стало известно, что в России на 3-5 сентября были запланированы испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Авангард", однако по неизвестной причине военные отменили тестовый пуск.

А в октябре 2025 года Владимир Путин заявил об успешном испытании "Буревестника". Российский президент утверждал, что ракета может преодолевать более 14 тысяч километров и обходить системы противоракетной обороны. По оценке аналитика CSIS Патриции Базильчик, основная цель этого оружия – психологическое давление на США и Запад