Путін зганьбився в Делі: хвалився літаком МС-21, який вже возили до Індії 14 років тому

Володимир Путін продемонстрував прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді на виставці "Іннопром. Індія" макети російських літаків, серед яких був і МС-21.

Голова Росавіації Дмитро Ядров заявив, що російські МС-21 можуть експлуатуватися індійськими авіакомпаніями після видачі країною сертифіката. Також у РФ запевнили, що передача цих літаків російським авіакомпаніям очікується у 2027 році, після завершення сертифікаційних випробувань та схвалення Росавіації, пише російський телеканал "Дождь".

Путін хвалився в Індії застарілим літаком

Але справа в тому, що у 2012 році на авіасалоні India Aviation уже був представлений цей самий літак МС-21. Тоді теж обговорювалася можливість продати його Індії.

У 2012 році до Індії постачали той самий літак МС-21 Фото: Скриншот

Однак голова "Аерофлоту" Сергій Александровський у рамках ВЕФ повідомив, що "Аерофлот" планує отримати перші вісім літаків МС-21 у четвертому кварталі 2027 року, а ще 10 — у 2028 році. А літати МС-21 буде на коротких маршрутах, наприклад, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижній Новгород.

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Пілотів також готуватимуть, нібито, у 2027 році.

Однак чотири роки тому голова ОАК Юрій Слюсар назвав кінцем 2024 року терміном сертифікації. "Вже з 2025 року ми будемо серійно виробляти цей літак і постачати його нашим споживачам", — обіцяв тоді віце-прем’єр Денис Мантуров.

Літак МС-21 розробляють з початку 2000-х років як конкурента Airbus A320 та Boeing 737. Терміни комерційних поставок багато разів переносилися: спочатку з 2016 на 2020 рік, потім на 2022-й, 2024-й, і далі на 2025–2027 роки. Основні причини — санкції, необхідність повного імпортозаміщення та проблема з перевищенням ваги. За цей час вартість одного літака зросла до 7,6 млрд рублів (приблизно удвічі порівняно з попередніми оцінками).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії на 3–5 вересня було заплановано випробування новітньої гіперзвукової ракети "Авангард", однак з невідомої причини військові скасували тестовий запуск.

А в жовтні 2025 року Володимир Путін заявив про успішне випробування "Буревісника". Російський президент стверджував, що ракета може долати понад 14 тисяч кілометрів і обходити системи протиракетної оборони. За оцінкою аналітика CSIS Патріції Базильчик, основна мета цієї зброї – психологічний тиск на США та Захід