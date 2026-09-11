Росія провалила спробу запуску гіперзвукової ракети, якою хвалився Путін, — ЗМІ

У Росії на 3–5 вересня були заплановані випробування новітньої гіперзвукової ракети "Авангард", однак з невідомих причин військові скасували тестовий запуск.

Міжконтинентальна балістична ракета УР-100Н УТТХ з гіперзвуковим плануючим блоком "Авангард" — один із шести видів "чудо-зброї", появу яких Володимир Путін анонсував у 2018 році, а запуск мав стати першим за останні вісім років, пише Павло Подвиг, старший науковий співробітник Інституту ООН з дослідження проблем роззброєння.

Запуск планувалося здійснити на полігоні Домбровський в Оренбурзькій області, де розташована єдина дивізія ракетних військ стратегічного призначення, озброєна цими ракетами.

За словами Подвига, на дати передбачуваного запуску Росія опублікувала повідомлення NOTAM для пілотів, яке забороняє польоти над небезпечними районами. При цьому в Домбровському воно охоплювало саме зону шахт з "Авагандами".

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Крім того, для польотів було закрито зони в Тюменській області та в ХМАО, де очікувалося падіння уламків ракети. NOTAM також були опубліковані для полігону Кура на Камчатці, куди бойовий блок "Авангарду" мав приземлитися, щоб вразити умовну ціль.

Фото: Google Maps

Про те, що запуск гіперзвукової ракети, ймовірно, відбудеться 3 вересня, мешканців Вікуловського, Вагайського та Сорокінського районів Тюменської області попередили місцеві органи влади, вказавши 4 вересня як резервний термін.

Проте запуск не відбувся, про що свідчить мовчання у ЗМІ. Подвиг підкреслює, що якби все пройшло успішно, пропагандисти напевно б про це розповідали на всіх каналах, оскільки "Авангард" — "символічно важлива для Росії зброя".

Про те, що запуск не був ані успішним, ані провальним, свідчить і той факт, що в разі фіаско влада б негайно скасувала NOTAM, чого не сталося.

"Судячи з усього, Росія планувала запустити "Авангард" з Добровського на Куру, але була змушена скасувати випробування з якоїсь причини", — зазначив експерт, не виключаючи, що найближчим часом може бути зроблена нова спроба.

Останній успішний запуск "Авангарду" відбувся у грудні 2018 року. Тоді кремлівський диктатор Володимир Путін заявляв, що ця ракета "не має аналогів у світі взагалі" і тому є невидимою для систем ПРО.

За його словами, під час польоту блок "Авангарду" "тане, як ескімо", досягає температури 3000 градусів і при цьому зберігає здатність приймати керуючі сигнали.

У свою чергу тодішній керівник "Роскосмосу" Юрій Борисов запевняв, що "Авангард" розганяється до 27 махів, що перевищує першу космічну швидкість (23,2 маха).

Незважаючи на такі сумнівні з точки зору законів фізики характеристики, аналітики та дослідники зі Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI) не виключають, що ракета "Авангард" дійсно існує.

За даними SIPRI, на початок 2026 року Росія мала на озброєнні 12 ракет "Авангард" з дальністю польоту 10 тисяч км і однією боєголовкою на кожну.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Володимир Путін заявив про успішне випробування "Буревісника". Російський президент стверджував, що ракета може долати понад 14 тисяч кілометрів і обходити системи протиракетної оборони. За оцінкою аналітикині CSIS Патріції Базильчик, основна мета цієї зброї — психологічний тиск на США та Захід, а не застосування проти України.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков раніше заперечував, що Росія вступає у нову фазу гонки озброєнь із США. Він також заявляв, що Кремль не проводив ядерних випробувань, а інформацію про випробування "Буревісника" передали президенту США Дональду Трампу коректно.