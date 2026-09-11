Россия провалила попытку запуска гиперзвуковой ракеты, которой хвастался Путин, — СМИ

В России на 3-5 сентября были запланированы испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Авангард", однако по неизвестной причине военные отменили тестовый пуск.

Межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард" — одно из шести видов "чудо-оружия", появление которых Владимир Путин анонсировал в 2018 году, а пуск должен был стать первым за последние восемь лет, пишет Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения.

Запуск планировался на полигоне Домбровский в Оренбургской области, где расположена единственная вооруженная этими ракетами дивизия ракетных войск стратегического назначения.

По словам Подвига, на даты предполагаемого пуска Россия выпустила уведомление NOTAM для пилотов, закрывающее для полетов опасные районы. При этом в Домбровском оно охватывало именно зону шахт с "Авагандами".

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Кроме того, для полетов были закрыты зоны в Тюменской области и в ХМАО, где ожидалось падение частей ракеты. NOTAM также были выпущены для полигона Кура на Камчатке, куда боевой блок "Авангарда" должен был приземлиться, чтобы поразить условную цель.

Фото: Google Maps

О том, что будет пуск гиперзвуковой ракеты предположительно 3 сентября, жителей Викуловского, Вагайского и Сорокинского районов Тюменской области предупреждали местные власти, называя резервным сроком 4 сентября.

Тем не менее пуск не состоялся, о чем свидетельствует молчание в СМИ. Подвиг подчеркивает, что если бы он прошел успешно, пропагандисты наверняка бы об этом говорили на всех каналах, поскольку "Авангард" — "символически важное для России оружие".

О том, что пуска не было ни успешного, ни провального, говорит и тот момент, что в случае фиаско власти бы немедленно отменили NOTAM, чего не произошло.

"Судя по всему, Россия планировала запустить "Авангард" с Добровского на Куру, но была вынуждена отменить тест по какой-то причине", — отметил эксперт, не исключив, что в ближайшее время может быть предпринята новая попытка.

Последний успешный пуск "Авангарда" состоялся в декабре 2018 года. Тогда кремлевский диктатор Владимир Путин заявлял, что эта ракета "не имеет аналогов в мире вообще" и поэтому неуявзима для систем ПРО.

По его словам, в полете блок "Авангарда" "плавится как эскимо", достигает температуры в 3000 градусов и при этом сохраняет способность принимать управляющие сигналы.

В свою очередь тогдашний глава "Роскосмоса" Юрий Борисов уверял, что "Авангард" разгоняется до 27 махов, что больше первой космической скорости (23,2 маха).

Несмотря на такие сомнительные с точки зрения законов физики характеристики аналитики и исследователи из Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) не исключают, что ракета "Авангард" действительно существует.

По данным SIPRI, на начало 2026 года Россия имела на вооружении 12 "Авангардов" с дальностью 10 тысяч км и одной боеголовкой у каждого.

Напомним, в октябре 2025 года Владимир Путин заявил об успешном испытании "Буревестника". Российский президент утверждал, что ракета может преодолевать более 14 тысяч километров и обходить системы противоракетной обороны. По оценке аналитика CSIS Патриции Базильчик, основная цель этого оружия – психологическое давление на США и Запад, а не использование против Украины.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее отрицал, что Россия вступает в новую фазу гонки вооружений из США. Он также заявлял, что Кремль не проводил ядерные испытания, а информацию об испытаниях "Буревестника" передали президенту США Дональду Трампу корректно.