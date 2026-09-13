Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что не готова изменить курс поддержки Украины, несмотря на предстоящие выборы в стране. Она считает, что не откажется от своих убеждений ради электоральных выгод.

Премьер-министр Италии прямо заявляет, что не пойдет на союз с политическими силами, выступающими против поддержки Киева. Об этом она заявила в интервью итальянской газете Il Foglio.

Джордж Мелони точно не собирается ради политических или электоральных соображений поступать вопреки тому, что делала до сих пор, или тому, во что верит сказала глава правительства Италии

Её заявление, как пишут СМИ, стало чётким сигналом для бывшего генерала Роберто Ванначчи, который перешёл в политику на ультраправом фланге. Он критикует ЕС и помощь Киеву, а также пытается использовать недовольство части итальянцев европейским курсом правительства Мелони и её внешней политикой.

СМИ отмечают, что в следующем году в Италии состоятся парламентские выборы, а рост поддержки Ванначчи может создать массу проблем для Мелони при формировании коалиции. Однако итальянский премьер заявляет, что не пойдет на уступки в вопросе поддержки Киева ради политических дивидендов.

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Для меня на протяжении этих лет с электоральной точки зрения было бы выгоднее не поддерживать Украину, чем поддерживать ее. Я поддерживала Украину не ради Киева. Я поддерживала Украину ради Рима подчеркнула глава правительства Италии

В то же время Мелони отмечает, что Италия рискует утратить свои позиции в мире в случае подрыва международного права. Поэтому она категорически против критики в адрес увеличения расходов на оборону, несмотря на последние данные опросов итальянцев, которые не поддерживают эту идею.

Конечно, говорить о том, что нам нужно тратить деньги еще и на оборону, непопулярно. Но, к сожалению, это необходимо сказала премьер-министр Италии

По данным ежегодного исследования частного института Eurispes, 44 % итальянцев считают расходы на оборону дополнительным бременем для государства. В то же время 32,1% респондентов рассматривают их как стратегическое вложение, а почти четверть опрошенных не смогли определиться со своей позицией.

Ранее Фокус сообщал о том, как Мелони призвала ЕС к диалогу с Путиным. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони не верит, что США начнут военную операцию в Гренландии, и считает, что Европе пора начать переговоры с главой РФ.

Впоследствии стало известно, что известно о муже Джорджи Мелони. Мужем политической деятельницы был журналист и телеведущий Андреа Джамбруно, но их роман уже закончился.