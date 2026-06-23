Личная жизнь премьер-министра Италии: что известно о мужчине Джорджи Мелони (фото)

49-летняя Джорджа Мелони стала первой в истории женщиной, занявшей пост председателя Совета министров Италии. Эту должность она занимает с 2022 года по настоящее время.

После того как Мелони стала премьер-министром Италии, возросло и внимание к её личной жизни. Мужем политической деятельницы был журналист и телеведущий Андреа Джамбруно, но их роман уже закончился. Фокус рассказывает, что известно об этих отношениях.

Мужчина Джорджи Мелони

В 2023 году отношения с журналистом закончились. Они остались в хороших отношениях ради воспитания дочери Джиневры, которая родилась в 2016 году.

Джамбруно учился в Высшей научной школе в городе Монка и изучал философию в Миланском католическом университете. Пара познакомилась на телевидении. Джордж и Андреа были вместе около 10 лет, но расстались после того, как в сеть попали провокационные высказывания журналиста.

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Джордж Мелони с бывшим и дочерью Фото: Соцсети

Знакомство и начало отношений

В 2009 году бывший Мелони начал телевизионную карьеру на итальянском телевидении. Андреа был ведущим программ "Quinta Colonna", "Matrix", "Mattino Cinque", работал на новостном телеканале "Studio Aperto".

Пара познакомилась в студии Mediaset в Милане, когда Джорджа пришла на программу Андреа в 2014 году. Во время перерыва женщина съела банан и передала кожуру человеку, стоявшему рядом, думая, что это её ассистент. Но это был её будущий возлюбленный.

После беседы журналист пригласил политика на свидание. Они пошли в один из миланских ресторанов. Так и начались их отношения. Андреа признавался, что Джорджа часто опаздывает.

Джордж Мелони с дочерью Фото: Instagram

Рождение дочери

В 2016 году 39-летняя Джорджа сообщила о своей первой беременности. У влюблённых родилась дочь Джиневра.

По словам премьер-министра, её муж проявляет себя как хороший отец. Джамбруно часто оставался с Джиневрой. Пара, хотя и жила вместе и воспитывала дочь, не спешила вступать в брак.

Джорджа Мелони и Андреа Джамбруно Фото: Соцсети

Разрыв с Джамбруно

В октябре 2023 года стало известно, что Мелони рассталась с Джамбруно после того, как он публично сделал непристойные предложения своей коллеге.

"На этом заканчиваются мои отношения с Андреа Джамбруно, которые длились почти 10 лет. Я благодарю его за прекрасные годы, которые мы провели вместе, за трудности, через которые мы прошли, и за то, что он подарил мне самое важное в моей жизни — нашу дочь Джиневру", — заявила тогда политик.

На данный момент о личной жизни Джорджи ничего не известно, кроме того, что она самостоятельно воспитывает дочь.

"Быть матерью — это величайший дар и, в то же время, самый глубокий вызов, который может предложить жизнь. Материнство меняет тебя изнутри: оно меняет твоё сердце, твоё время и то, как ты смотришь на мир. Оно делает тебя сильнее и одновременно более уязвимой. Оно учит тебя каждый день, что значит по-настоящему любить", — писала премьер-министр в этом году ко Дню матери.

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