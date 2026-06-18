Светуля с Привоза после пластических операций рассказала о своем муже (фото)

Известная продавщица с одесского Привоза Светлана Базаренко, известная в соцсетях как Светуля, рассказала о своих мужьях и пластических операциях.

Блогерша дала интервью Алине Доротюк, рассказав, почему решилась на изменения во внешности.

Мужчины Светули с Привоза

Женщина развелась с первым мужем, когда их дочь была совсем маленькой.

"Ну, мы с ним практически и не жили. Аня родилась, и мы расстались", — говорит Светлана.

Она отрицала, что это произошло из-за абьюза.

"Мы просто вот так… Как-то так получилось. Как будто это была притворная любовь", — думает продавщица.

Светлана предположила, что муж её не любил.

"Когда Аня родилась, это всё было ощутимо. Когда Ане исполнился год, мы расстались", — рассказывает блогерша, которая стала инициатором разрыва.

Буквально через год Светлана познакомилась со своим мужем Сашей, который, по сути, воспитал её ребёнка.

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На данный момент они уже 24 года вместе.

"В жизни бывало всё. Через всё прошли. То, что он меня любит, это однозначно. Я уверена на миллион процентов. Он всё для нас делал. Ну, были моменты, когда мы расходились… Ссорились… Да всё в жизни было", — говорит Светуля с Привоза.

Светуля с мужем Фото: YouTube

Пластические операции

Блогерша не скрывает, что делала липосакцию, подтяжку груди, пластику живота и пластику лица.

По её словам, 3–4-й день после операций были самыми тяжёлыми.

Раньше блогерша весила 125 кг, а сейчас — 88.

Продавщица уверена, что если человек настроил себя на позитив, то всё будет хорошо. Сама же Светлана уже через неделю после процедур вышла на работу.

"Чувствую себя просто молоденькой", — говорит блогерша.

Светуля из Привоза делала пластические операции Фото: YouTube

К тому же Базаренко не скрывает, что делала инъекции для похудения.

Что касается цен — это было бесплатно, по бартеру.

"В этой жизни каждый человек делает то, что хочет. И никто не имеет права его осуждать. Это ваша жизнь. Ваше здоровье", — говорит Светуля.

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