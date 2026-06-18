Світуля з Привозу після пластичних операцій розповіла про свого чоловіка (фото)

Знаменита продавчиня з одеського Привозу Світлана Базаренко, відома в соцмережах як Світуля, розповіла про своїх чоловіків та пластичні операції.

Блогерка дала інтервʼю Аліні Доротюк, зізнавшись, чому наважилася на зміни в зовнішності.

Чоловіки Світулі з Привозу

З першим чоловіком жінка розлучилася, коли їхня донька була зовсім маленька.

"Ну ми практично з ним і не жили. Аня родилася і ми розлучилися", — каже Світлана.

Вона заперечила, що це сталося через абʼюз.

"Ми просто отак… Якось так воно вийшло. Якось така ніби це награна була любов", — думає продавчиня.

Світлана припустила, що чоловік її не любив.

"Аня коли родилася, це все відчувалося. Ані коли був рік, ми розійшлися", — розповідає блогерка, яка стала ініціаторкою розриву.

Буквально через рік Світлана познайомилися зі своїм чоловіком Сашею, який, по суті, виховав її дитину.

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Наразі вони 24 роки разом.

"Все було в житті. Через все пройшли. Те, що він мене любить, це однозначно. Я впевнена на мільйон відсотків. Він все для нас робив. Ну були моменти, коли ми розходилися… Сварилися… Та все в житті було", — каже Світуля з Привозу.

Світуля з чоловіком Фото: YouTube

Пластичні операції

Блогерка не приховує, що робила ліпосакцію, підтяжку грудей, обрізала живіт, змінювала обличчя.

За її словами, 3-4 день після операцій були найважчими.

Раніше блогерка важила 125 кг, а зараз — 88.

Продавчиня впевнена, що якщо людина себе налаштувала на позитив, то все буде добре. Сама ж Світлана вже через тиждень після втручань виходила на роботу.

"Почуваю себе просто молоденькою", — каже блогерка.

Світуля з Привозу робила пластичні операції Фото: YouTube

До того ж, Базаренко не приховує, що робила інʼєкції схуднення.

А щодо цін — це було безкоштовно, за бартером.

"У цьому житті кожна людина робить те, що вона хоче. І ніхто не має права її засуджувати. Це ваше життя. Ваше здоровʼя", — каже Світуля.

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