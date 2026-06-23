Особисте життя премʼєрки Італії: що відомо про чоловіка Джорджи Мелоні (фото)

49-річна Джорджа Мелоні стала першою в історії жінкою на посаді голови Ради міністрів Італії. Цей пост вона займає з 2022 року і до сьогодні.

Після того, як Мелоні стала прем'єр-міністеркою Італії, зросла й увага до її особистого життя. Чоловіком політичної діячки був журналіст і телеведучий Андреа Джамбруно, але їхній роман уже закінчився. Фокус розповідає, що відомо про ці стосунки.

Чоловік Джорджи Мелоні

У 2023 році стосунки із журналістом завершилися. Вони залишилися в хороших стосунках заради виховання доньки Джиневри, яка зʼявилася на світ у 2016 році.

Джамбруно навчався у Вищій науковій школі у місті Монка та опановував філософію в Міланському католицькому університеті. Пара познайомилася на телебаченні. Джорджа та Андреа були разом близько 10 років, але розійшлися після того, як у мережу потрапили провокаційні вислови журналіста.

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Джорджа Мелоні з колишнім та донькою Фото: Соцмережi

Знайомство та початок стосунків

У 2009 році колишній Мелоні розпочав телевізійну кар'єру на італійському телебаченні. Андреа був ведучим програм Quinta Colonna, Matrix, Mattino Cinque, працював на новинному телеканалі Studio Aperto.

Пара познайомилася у студії Mediaset в Мілані, коли Джорджа прийшла на програму Андреа у 2014 році. Під час перерви жінка з'їла банан і передала шкірку людині, яка стояла поруч, думаючи, що це її асистент. Але це був її майбутній коханий.

Після спілкування журналіст запросив політикиню на побачення. Вони пішли до одного з міланських ресторанів. Так і почалися їхні стосунки. Андреа зізнавався, що Джорджа часто запізнюється.

Джорджа Мелоні з донькою Фото: Instagram

Народження доньки

У 2016 році 39-річна Джорджа повідомила про свою першу вагітність. У закоханих народилася донька Джиневра.

За словами премʼєрки, її чоловік проявляє себе як хороший батько. Джамбруно часто залишався з Джиневрою. Пара хоч і жила разом і виховувала доньку, вступати у шлюб не поспішала.

Джорджа Мелоні та Андреа Джамбруно Фото: Соцмережi

Розрив з Джамбруно

У жовтня 2023 року стало відомо, що Мелоні розійшлась з Джамбруно після його публічних непристойних пропозицій колезі.

"На цьому закінчуються мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже 10 років. Я дякую йому за прекрасні роки, які ми провели разом, за труднощі, через які ми пройшли, і за те, що подарував мені найважливіше в моєму житті — нашу дочку Джиневру", — заявила тоді політикиня.

Наразі про особисте життя Джорджи нічого не відомо, окрім того, що вона виховує дочку самостійно.

"Бути матір'ю — це найбільший дар і, разом, найглибша виклик, який може запропонувати життя. Материнство змінює тебе зсередини: воно змінює твоє серце, твій час і спосіб, як ти бачиш світ. Воно робить тебе сильнішою і більш крихкою одночасно. Воно вчить тебе щодня, що означає дійсно любити", — писала премʼєрка цього року на День матері.

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