Попри політичні ризики та вибори: Мелоні пояснила, чому Італія продовжить підтримувати Україну

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що не готова змінити курс підтримки України попри прийдешні вибори в країні. Вона вважає, що не відмовиться від своїх переконань заради електоральних вигод.

Італійська прем'єрка прямо говорить, що не піде на союз з політичними силами, які виступають проти підтримки Києва. Про це вона заявила в інтерв’ю італійській газеті Il Foglio.

Джорджа Мелоні точно не збирається заради політичного чи електорального розрахунку робити протилежне тому, що робила досі, або тому, у що вірить сказала глава уряду Італії

Її заява, як пишуть ЗМІ, стала чітким сигналом для ексгенерала Роберто Ванначчі, який перейшов у політику на ультраправому фланзі. Він виступає з критикою ЄС та допомоги Києву, а також намагається використати невдоволення частини італійців європейським курсом уряду Мелоні та її зовнішньою політикою.

ЗМІ вказують, що наступного року в Італії пройдуть парламентські вибори, а зростання підтримки Ванначчі може створити масу проблем для Мелоні в формуванні коаліції. Однак італійська прем'єрка говорить, що не поступиться підтримкою Києва заради політичних дивідендів.

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Для мене протягом цих років з електоральної точки зору було б вигідніше не підтримувати Україну, ніж підтримувати її. Я підтримувала Україну не заради Києва. Я підтримувала Україну заради Рима підкреслила очільниця уряду Італії

Водночас Мелоні вказує, що Італія ризикує втратити свої позиції у світі в випадку руйнування міжнародного права. Тому вона категорично проти критики щодо нарощування видатків на оборону попри останні дані опитувань італійців, які не підтримують цієї ідеї.

Звичайно, говорити про те, що нам потрібно витрачати гроші ще й на оборону, непопулярно. Але, на жаль, це необхідно сказала італійська прем'єрка

За даними щорічного дослідження приватного інституту Eurispes, 44% італійців вважають оборонні витрати додатковим тягарем для держави. Водночас 32,1% респондентів розглядають їх як стратегічне вкладення, а майже чверть опитаних не змогли визначитися зі своєю позицією.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Мелоні закликала ЄС до діалогу з Путіним. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не вірить, що США почнуть військову операцію в Гренландії, і вважає, що Європі настав час говорити з очільником РФ.

Згодом стало відомо, що відомо про чоловіка Джорджи Мелоні. Чоловіком політичної діячки був журналіст і телеведучий Андреа Джамбруно, але їхній роман уже закінчився.