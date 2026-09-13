Ормузский пролив, нефтепровод и хуситы: риски для мирового нефтяного рынка растут — Reuters

Новые сообщения об атаке на судно в Ормузском проливе усилили опасения относительно перебоев с поставками нефти. Это произошло на фоне того, что Саудовская Аравия временно приостановила работу важного нефтепровода.

Британское агентство UKMTO, связанное с ВМС Великобритании, сообщило, что во время прохождения пролива в судно попал снаряд, однако масштабы повреждений и состояние экипажа пока неизвестны. Об этом сообщает Reuters.

Накануне Саудовская Аравия заявила о временном закрытии нефтепровода "Восток — Запад" после атаки беспилотника, совершенной с территории Ирака проиранскими прокси. На фоне боевых действий на Ближнем Востоке новые атаки могут привести к дальнейшему росту цен на энергоносители.

Нефтепровод протяженностью 1200 км в течение последних шести месяцев являлся основным маршрутом экспорта ближневосточной нефти из-за фактической блокировки Ормузского пролива в результате военных действий. По нему транспортировалось от 4 до 5 млн баррелей нефти в сутки, или примерно 4–5 % мирового предложения, что позволяло Саудовской Аравии избегать самых серьезных последствий перебоев в поставках.

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Саудовская Аравия просит о помощи, а Иран выдвигает условия

Цены на нефть резко выросли (до 104 долларов за баррель), а цена на дизельное топливо в США впервые превысила 6 долларов за галлон. Саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман обратился к Дональду Трампу с просьбой об оказании военной помощи в борьбе с хуситами, однако США пока не планируют прямого вмешательства и готовы ограничиться разведывательной поддержкой, тогда как боевики заявили о захвате острова Перим в проливе Баб-эль-Мандеб.

Переговоры между США и Ираном не проводились с июня, а Тегеран заявляет, что новый диалог не будет иметь смысла без выполнения его требований. На предстоящей встрече в Омане планируется обсудить будущее Ормузского пролива, однако Иран связывает его открытие с признанием своего контроля над маршрутом и права взимать плату с судов, что Вашингтон отвергает.

Ранее Фокус сообщал о том, что бывший глава Пентагона прогнозирует, что война между США и Ираном продлится ещё полгода. Леон Панетта считает, что нынешнее противостояние грозит перерасти в очередную затяжную войну на Ближнем Востоке.

Впоследствии стало известно, что йеменские хуситы захватили стратегический остров в Красном море. Захват острова Перим усиливает контроль йеменских хуситов над одним из важнейших мировых морских путей Ближнего Востока.