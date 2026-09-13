Ормузька протока, нафтопровід і хусити: ризики для світової нафти зростають — Reuters

Нові повідомлення про атаку на судно в Ормузькій протоці посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти. Це сталося на тлі того, що Саудівська Аравія тимчасово зупинила роботу важливого нафтопроводу.

Британське агентство UKMTO, пов’язане з ВМС Великої Британії, повідомило, що під час проходження протоки в судно влучив снаряд, однак масштаби пошкоджень і стан екіпажу поки невідомі. Про це повідомляє Reuters.

Напередодні Саудівська Аравія заявила про тимчасове закриття нафтопроводу "Схід — Захід" після атаки безпілотника, яка була здійснена з території Іраку проіранськими проксі. На тлі бойових дій на Близькому Сході нові атаки можуть спричинити подальше зростання цін на енергоносії.

Нафтопровід завдовжки 1200 км протягом останніх шести місяців був головним маршрутом експорту близькосхідної нафти через фактичне блокування Ормузької протоки війною. Ним транспортували від 4 до 5 млн барелів нафти на добу, або приблизно 4–5% світової пропозиції, що дозволяло Саудівській Аравії уникати найгірших наслідків перебоїв у постачанні.

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Саудівська Аравія просить допомоги, а Іран висуває умови

Ціни на нафту різко зросли (до $104 за барель), а дизель у США вперше перевищив $6 за галон. Саудівський спадковий принц Мухаммед бін Салман попросив Дональда Трампа про військову допомогу проти хуситів, однак США поки не планують прямого втручання й готові обмежитися розвідувальною підтримкою, тоді як бойовики заявили про захоплення острова Перім у протоці Баб-ель-Мандеб.

Переговори між США та Іраном не проводилися з червня, а Тегеран заявляє, що новий діалог не матиме сенсу без виконання його вимог. На майбутній зустрічі в Омані планують обговорити майбутнє Ормузької протоки, однак Іран пов’язує її відкриття з визнанням свого контролю над маршрутом і права стягувати плату із суден, що Вашингтон відкидає.

Раніше Фокус повідомляв про те, як ексглава Пентагона прогнозує ще пів року тривалості війни між США й Іраном. Леон Панетта вважає, що нинішнє протистояння ризикує перерости у чергову затяжну війну на Близькому Сході.

Згодом стало відомо, що єменські хусити захопили стратегічний острів у Червоному морі. Захоплення острова Перім посилює контроль єменських хуситів над одним із найважливіших світових морських шляхів Близького Сходу.