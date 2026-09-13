Шампанское крепнет из-за жары: Франция впервые подняла допустимую планку до 15%

Во Франции временно разрешили повысить допустимую крепость шампанского с 13% до 15% из-за рекордной жары и засухи в регионе Шампань.

Об этом сообщили представители отраслевой ассоциации Comité Champagne в комментарии для BBC.

Из-за жары виноград накопил больше сахара, который в процессе ферментации превращается в алкоголь.

По словам представительницы Comité Champagne, изменения коснутся лишь небольшого количества вин. После второй ферментации, придающей шампанскому пузырьки, содержание алкоголя в некоторых винах может достигать 13,1–13,2%.

"Поэтому было принято решение в исключительном порядке и временно повысить нормативный предел до 15 % — только на этот год", — сообщила она.

2026 год уже называют одним из самых необычных в истории Шампани. Первые грозди начали собирать в начале августа — это самый ранний урожай за всю историю наблюдений в регионе. На урожай повлияли сильные весенние заморозки, очень раннее цветение и пять волн жары в течение лета.

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Максим Тубар, сопредседатель Comité Champagne, заявил агентству AFP, что из-за вероятного дальнейшего потепления такая ситуация может стать обычным явлением. По его словам, "этот необычный урожай, вероятно, станет нормой через 10–15 лет".

Шампанское урожая 2026 года поступит в продажу не раньше 2028 года, поскольку напиток должен выдерживаться не менее 15 месяцев.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что аномальная жара и продолжительная засуха нанесли значительный ущерб французским виноградникам. Министерство сельского хозяйства Франции прогнозировало, что урожай вина в 2026 году станет самым низким за последние 30 лет, а больше всего от непогоды пострадали виноградники в Шампани, Бордо и Бургундии.

Недавно Франция и Испания столкнулись с новой волной масштабных пожаров. В этих странах вновь разгорелись лесные пожары, которые быстро распространяются, а спасатели пытались локализовать возгорания.