Шампанське міцнішає через спеку: Франція вперше підняла допустиму планку до 15%

У Франції тимчасово дозволили підвищити допустиму міцність шампанського з 13% до 15% через рекордну спеку та посуху в регіоні Шампань.

Про це повідомили представники галузевої асоціації Comité Champagne у коментарі BBC.

Через спеку виноград накопичив більше цукру, який під час ферментації перетворюється на алкоголь.

За словами представниці Comité Champagne, зміни стосуватимуться лише невеликої кількості вин. Після другої ферментації, яка надає шампанському бульбашки, деякі вина можуть досягти 13,1–13,2% алкоголю.

“Тому було прийнято рішення винятково і тимчасово підвищити нормативну межу до 15% — лише на цей рік”, — повідомила вона.

2026 рік уже називають одним із найбільш незвичайних в історії Шампані. Перші грона почали збирати на початку серпня — це найраніший урожай за всю історію спостережень у регіоні. На врожай вплинули сильні весняні заморозки, дуже раннє цвітіння та п’ять хвиль спеки протягом літа.

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Максим Тубар, співголова Comité Champagne, заявив AFP, що через ймовірне подальше потепління така ситуація може стати звичною. За його словами, “цей незвичайний урожай, ймовірно, стане нормою через 10–15 років”.

Шампанське врожаю 2026 року надійде у продаж не раніше 2028-го, оскільки напій має витримуватися щонайменше 15 місяців.

Нагадаємо, на початку вересня повідомлялося, що аномальна спека та тривала посуха завдали значної шкоди французьким виноградникам. Міністерство сільського господарства Франції прогнозувало, що врожай вина у 2026 році стане найнижчим за останні 30 років, а найбільше від негоди постраждали виноградники у Шампані, Бордо та Бургундії.

Нещодавно Франція та Іспанія зіткнулися з новою хвилею масштабних пожеж. У країнах знову спалахнули лісові пожежі, які швидко поширюються, а рятувальники намагалися локалізувати займання.