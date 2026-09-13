Китай начал вытеснять Россию: Пекин захватывает контроль над рынком оружия в Центральной Азии, — Forbes

Китай укрепляет военные связи со странами Центральной Азии, поставляя им беспилотники, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику. Это постепенно ослабляет традиционное доминирование России на рынке вооружений в регионе.

Об этом говорится в материале Forbes.

Издание отмечает, что на фоне войны России против Украины Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан укрепляют отношения с Китаем в сфере обороны.

Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники Wing Loong-1 и военно-транспортные самолеты Y-8F-200. Кроме того, страна вела переговоры о закупке учебно-боевых самолетов K-8W и транспортных самолетов.

В августе Узбекистан, по данным издания, получил четыре китайских многоцелевых боевых самолета. Страна также приобрела китайские зенитные ракетные комплексы. Туркменистан закупил аналогичные системы ПВО и другие дальнобойные комплексы, Таджикистан получил бронированную технику, а Кыргызстан — военные машины и оборудование.

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Параллельно с этим Китай усиливает своё экономическое присутствие в регионе. Объём торговли Китая с пятью странами Центральной Азии вырос с более чем 70 млрд долларов в 2022 году до 106 млрд долларов в 2025 году.

Одной из причин укрепления сотрудничества с Китаем в оборонной сфере стали санкции против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Ограничения затруднили работу российского оборонного сектора и доступ к иностранным компонентам, необходимым для производства части военной техники.

По данным Forbes, из-за этого страны Центральной Азии начали обращаться к Китаю как к альтернативному поставщику вооружений. При этом китайская военная продукция не подпадает под аналогичные санкционные ограничения.

В то же время Россия сохраняет значительное политическое и экономическое влияние в Центральной Азии. Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан остаются членами Организации Договора о коллективной безопасности, а Москва продолжает поддерживать контакты со странами региона.

Впрочем, Китай постепенно выходит в сферу, где Россия десятилетиями фактически доминировала, — торговлю оружием и военное сотрудничество со странами Центральной Азии.

Напомним, что, по мнению аналитиков, для Китая Россия в первую очередь является поставщиком сырья. Москва экспортирует в Пекин нефть, газ и другие природные ресурсы, зачастую по сниженным ценам. В то же время Кремлю не удалось добиться от Китая согласия на строительство газопровода "Сила Сибири — 2", что, по мнению экспертов, демонстрирует реальный характер отношений между странами.

Российская делегация поднимала вопрос о проекте в ходе переговоров в мае 2026 года, но стороны не пришли к соглашению, несмотря на настойчивые требования Владимира Путина о подписании соглашения. Российской стороне также дали понять, что возвращаться к обсуждению проекта не стоит, пока Москва не согласится с условиями Пекина.

В итоге на следующий день Россия и Китай подписали 42 соглашения и декларацию, однако соглашения по проекту "Сила Сибири — 2" среди них не было.