Украинские полярники показали, как пингвины "летают" в океане (видео)

Сотрудники украинской антарктической станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез, показали видео, как субантарктические пингвины ведут себя под водой.

Полярники опубликовали кадры, снятые в водах Южного океана, на которых видно, как десятки птиц буквально парят под водой. Кадры размещены на странице Национального антарктического научного центра.

Ученые напомнили, что пингвины большую часть своей жизни проводят под водой, где ловят рыбу, а на сушу выходят для размножения.

"Некоторые субантарктические пингвины выбирают для этого именно остров Галиндез, где расположен Вернадский. Сейчас их здесь уже несколько тысяч, а видео снято в акватории острова, где пингвины активно питаются", — говорится в подписи под видео.

Субантарктические пингвины под водой могут развивать скорость до 36 километров в час, что делает их самыми быстрыми среди пингвинов.

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Они машут крыльями так же, как если бы летели по небу, а для лучшего скольжения выпускают из-под крыльев воздух.

Напомним, в Антарктиде исчезают культовые императорские пингвины.

Также мы рассказывали, что в зоопарках по всему миру пингвины стареют в разы быстрее. Морские птицы в условиях неограниченного доступа к пище живут значительно меньше, чем пингвины в дикой природе.