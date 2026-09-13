Українські полярники показали, як пінгвіни "літають" в океані (відео)

Співробітники української антарктичної станції "Академік Вернадський", розташованої на острові Галіндез, опублікували відео, на якому показано, як субантарктичні пінгвіни поводяться під водою.

Полярники опублікували кадри, зняті у водах Південного океану, де видно, як десятки птахів буквально ширяють під водою. Кадри розміщено на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Вчені нагадали, що пінгвіни більшу частину свого життя проводять під водою, де ловлять рибу, а на сушу виходять для розмноження.

"Деякі субантарктичні пінгвіни обирають для цього саме острів Галіндез, де розташована станція "Вернадський". Зараз їх тут уже кілька тисяч, а відео знято в акваторії острова, де пінгвіни активно харчуються", — йдеться у підписі до відео.

Субантарктичні пінгвіни під водою можуть розвивати швидкість до 36 кілометрів на годину, що робить їх найшвидшими серед пінгвінів.

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Вони махають крилами так само, ніби летять у небі, а для кращого ковзання випускають повітря з-під крил.

Нагадаємо, що в Антарктиді зникають культові імператорські пінгвіни.

Також ми розповідали, що в зоопарках по всьому світу пінгвіни старіють у рази швидше. Морські птахи в умовах необмеженого доступу до їжі живуть значно менше, ніж пінгвіни в дикій природі.