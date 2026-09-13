Исследователь Французского института геополитики Жонатан Гиффар убежден, что действия РФ против Европы наиболее точно следует охарактеризовать термином "политическая война". По мнению эксперта, понятие "гибридная война" размывает один важный нюанс.

Г-н Гиффар убежден, что, говоря о "гибридных атаках", происходит размывание принципа безоговорочной ответственности России. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Les Echoes.

Эксперт отмечает, что атаки РФ с использованием дезинформации, саботажа, диверсий и вмешательства в выборы в ряде стран носят признаки попыток оказания политического влияния. В то же время специалист считает, что главная ошибка Запада заключается в том, что там не видят системности этой картины действий, а считают их точечными проявлениями.

Главная ошибка Европы заключается в том, что она до сих пор воспринимает эти случаи как отдельные инциденты, а не как часть единой кампании, которую ведет, прежде всего, российская разведка. представитель Французского института геополитики Жонатан Гиффар

Французский аналитик напоминает, что США воплощали в жизнь похожую концепцию "политической войны" после окончания Второй мировой войны, начиная с 1948 года. Суть концепции, разработанной директором Бюро планирования политики Госдепа США Джорджем Кеннаном, заключалась в действиях с использованием всех методов — от дипломатии до противостояния спецслужб и агентов, за исключением прямого военного столкновения.

Видео дня

По словам г-на Гиффара, такой концепции придерживались обе противоборствующие стороны — США и СССР — до конца Холодной войны. Россия вернулась к этой концепции после 2010-х годов, с началом "арабской весны" и протестов на Болотной в Москве.

Кремль расценил концепцию свержения авторитарных режимов Западом как прямую экзистенциальную угрозу, подчеркивает эксперт. Поэтому российские власти фактически возродили концепцию времен "холодной войны", поставив целью ослабить западные демократии.

Что должна сделать Европа для противодействия РФ: мнение эксперта

Ключевая проблема, по мнению г-на Гиффара, заключается в том, что у ЕС есть все инструменты противодействия РФ, но фактически он реагирует на отдельные эпизоды. Из-за отсутствия системного взгляда на действия Кремля это создает "удобную серую зону" для дальнейших действий, чтобы не нарушить условия 5-й статьи договора Альянса.

Поэтому, как убежден эксперт, европейские страны должны сделать две вещи. Во-первых, признать системный характер действий РФ против ЕС, изменив систему реагирования с военной и технической на строго политическую. Второе условие — перейти к защите основных институтов прав и свобод человека на территории ЕС.

СМИ фактически подтверждает, что ряд think tanks (дословно "мозговые центры" — прим. ред.) в Европе начинает осознавать ключевую проблему в противодействии РФ. Тот факт, что Россия воюет не только против Украины, но и против Европы, подтверждает кардинальное изменение настроений и взглядов.

Ранее Фокус сообщал о том, что Европа не в состоянии выдержать войну против РФ. Одной из главных причин называют успехи России в гибридной войне против ЕС, в которой Старый мир явно проигрывает.

Впоследствии стало известно, что РФ может перейти к политическим убийствам в рамках гибридной войны против Европы. В западных спецслужбах говорят, что ситуация напоминает "бомбу замедленного действия", ведь гибель граждан Франции, Великобритании или ФРГ действительно "изменит ситуацию".