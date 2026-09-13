Гібридна чи політична війна РФ проти ЄС: експерт розкрив основні недоліки в діях Заходу

Дослідник Французького інституту геополітики Жонатан Гіффар переконаний, що найточніше дії РФ проти Європи варто описати терміном "політична війна". На думку експерта, поняття "гібридна війна" розмиває один важливий нюанс.

Пан Гіффар переконаний, що говорячи про "гібридні атаки", відбувається розмивання принципу незворотної відповідальності для РФ. Про це він розповів у інтерв'ю французькому виданню Les Echoes.

Експерт говорить, що атаки РФ з використанням дезінформації, саботажу, диверсій та втручання в вибори в низці країн мають ознаки спроб політичного впливу. Водночас фахівець вважає, що головна помилка Заходу полягає в тому, що там не бачать системності цієї картини дій, а вважають їх точковими проявами.

Головна помилка Європи полягає в тому, що вона досі сприймає ці випадки як окремі інциденти, а не як частину єдиної кампанії, яку передусім веде російська розвідка. представник Французького інституту геополітики Жонатан Гіффар

Французький аналітик нагадує, що схожу концепцію "політичної війни" втілювати США після завершення Другої світової з 1948 року. Суть концепції за авторством директора Бюро планування політики Держдепу США Джорджа Кеннана, полягала в діях усіма методами — від дипломатії до битви спецслужб і агентів, за винятком прямого воєнного зіткнення.

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Такої концепції США та СРСР, говорить пан Гіффар, притримувалися обидва протиборчі сторони до кінця Холодної війни. РФ повернулася до цієї концепції після 2010-х років з моментом початку "арабської весни" та протестів на Болотній у Москві.

Кремль розцінив концепцію повалення авторитарних режимів Заходом як пряму екзистенційну загрозу, підкреслює експерт. Тому російська влада фактично реанімувала концепцію часів Холодної війни, поставивши за мету послабити західні демократії.

Що має зробити Європа в протидії РФ: думка експерта

Ключова проблема, на думку пана Гіффара, полягає в тім, що ЄС має всі інструменти протидії РФ, але фактично реагує на точкові епізоди. Через відсутність системного погляду на дії Кремля, це створює "комфортну сіру зону" для подальших дій, аби не перетнути умови до 5 статті договору Альянсу.

Тому європейські країни, переконаний експерт, має зробити дві речі. Перше — визнати системний факт дій РФ проти ЄС, змінивши систему реагування з військової та технічної на строго політичну. Друга умова — перейти до захисту основних інститутів прав і свобод людини на просторі ЄС.

ЗМІ фактично підтверджує, що низка think tanks (дослівно "мозкові центри — ред.) в Європі починає розуміти ключову проблему в протидії РФ. Той факт, що Росія воює не тільки проти України, але й проти Європи, підтверджує кардинальну зміну настроїв і поглядів.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Європа неспроможна витримати війну проти РФ. Однією з головних причин називають успіхи Росії у гібридній війні проти ЄС, в якій Старий світ відверто програє.

Згодом стало відомо, що РФ може перейти до політичних вбивств у гібридній війні проти Європи. У західних спецслужбах кажуть, що ситуація нагадує "бомбу вповільненої дії", адже загибель громадян Франції, Британії чи ФРН справді "змінить ситуацію".