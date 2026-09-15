Уроженка РФ закрутила роман с офицером НАТО: на военной базе заподозрили шпионаж

Роман старшего испанского военно-морского офицера НАТО с женщиной, с которой он познакомился в Tinder, привёл к проведению проверки безопасности на британской военной базе Нортвуд из-за подозрений в том, что она, возможно, работает на Россию.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Офицер служил в штабе Allied Maritime Command (Marcom) в Нортвуде, который отслеживает российские подводные лодки, военные корабли и танкеры так называемого "теневого флота" РФ.

Речь идет о 49-летней Джанине Уайт, гражданке Великобритании и Польши, родившейся в бывшем Советском Союзе. Она отрицает обвинения в шпионаже и заявляет, что стала жертвой дискриминации из-за своего русского происхождения.

Джанина Уайт Фото: Janina White

"Я точно знаю, что не являюсь российской шпионкой. Последний раз, когда я проверяла, всё было именно так", — сказала она газете The Telegraph.

Женщина начала отношения с испанским офицером в октябре 2024 года. Через две недели она переехала в его квартиру в западном Лондоне. В декабре того же года офицер пригласил её на рождественскую вечеринку на территории Нортвуда, оформив для неё однодневный пропуск с сопровождающим.

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В начале 2025 года в отношении офицера и его связей с Уайтом возникли "опасения по поводу безопасности". НАТО и Испания начали отдельные проверки, а испанская сторона приостановила его допуск к работе с государственной тайной.

19 июня 2025 года командование Нортвуда отозвало пропуск офицера до завершения проверок. На следующий день его вывели с территории базы. В июле его служба в Marcom была прекращена, после чего он вернулся в Испанию.

Уайт утверждает, что впоследствии вместе с офицером побывала на военно-морской базе НАТО в Оейраше, Португалия. По её словам, у неё не было доступа к закрытым помещениям, и она всё время находилась у бассейна.

Фотография, сделанная Уайт на базе НАТО в Португалии Фото: Janina White

"Я провела два дня, пожалуй, на самой безопасной базе НАТО в Европе", — сказала она.

В августе 2025 года Уайт, офицер и ещё один человек попытались проникнуть в Northwood якобы для обеда. Охрана отказала им во входе, после чего вызвала полицию. Уайт покинула территорию после вмешательства правоохранителей, но никого не арестовали.

Уайт заявляет, что добивается судебного пересмотра решения, в результате которого её назвали "неблагоприятным риском для безопасности". Она также подала иск против Министерства обороны Великобритании, утверждая, что обвинения были связаны с местом её рождения.

Джанина Уайт Фото: Janina White

По словам Уайт, в августе 2026 года во время поездки в Санкт-Петербург российский сотрудник ФСБ, представившийся как Андрей, пригласил её на кофе и в течение двух часов расспрашивал о расследовании и её прежних отношениях с офицером НАТО. Она утверждает, что отвечала, что не знала подробностей его работы.

Представитель Marcom заявил, что НАТО не комментирует кадровые вопросы, но "полностью привержено защите личного состава союзников, охране секретной информации и поддержанию доверия и безопасности". Министерство обороны Великобритании отказалось от комментариев в связи с продолжающимися судебными разбирательствами.

Ранее Фокус писал о подготовке хакеров для ГРУ РФ в престижном российском вузе. В Московском государственном техническом университете имени Баумана существует секретный факультет, где студентов готовят к дальнейшей работе в военной разведке России.

Также стало известно, что Россия охотится за секретами немецкой оборонной промышленности. В предупреждении особо подчеркивается возможность целенаправленных атак на конкретных людей, в частности на руководителей оборонных предприятий.