Уродженка РФ закрутила роман з офіцером НАТО: на військовій базі запідозрили шпигунство

Роман старшого іспанського військово-морського офіцера НАТО з жінкою, з якою він познайомився у Tinder, спричинив перевірку безпеки на британській військовій базі Northwood через підозри у її можливій роботі на Росію.

Про це повідомило видання The Telegraph.

Офіцер служив у штабі Allied Maritime Command (Marcom) у Northwood, який відстежує російські підводні човни, військові кораблі та танкери так званого тіньового флоту РФ.

Йдеться про 49-річну Джаніну Вайт, громадянку Великої Британії та Польщі, яка народилася в колишньому Радянському Союзі. Вона заперечує звинувачення у шпигунстві та заявляє, що стала жертвою дискримінації через своє російське походження.

Джаніна Вайт Фото: Janina White

“Я точно знаю, що не російська шпигунка. Востаннє, коли перевіряла, це було саме так”, — сказала вона The Telegraph.

Жінка почала стосунки з іспанським офіцером у жовтні 2024 року. Через два тижні вона переїхала до його квартири в західному Лондоні. У грудні того ж року офіцер запросив її на різдвяну вечірку на території Northwood, оформивши для неї одноденний супроводжуваний пропуск.

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На початку 2025 року щодо офіцера та його стосунків із Вайт виникли “побоювання щодо безпеки”. НАТО та Іспанія розпочали окремі перевірки, а іспанська сторона призупинила його допуск до роботи з державною таємницею.

19 червня 2025 року командування Northwood відкликало перепустку офіцера до завершення перевірок. Наступного дня його вивели з території бази. У липні його службу в Marcom припинили, після чого він повернувся до Іспанії.

Вайт стверджує, що згодом разом із офіцером побувала на військово-морській базі НАТО в Оейраші, Португалія. За її словами, вона не мала доступу до захищених приміщень і весь час перебувала біля басейну.

Фото, яке Вайт зробила на базі НАТО в Португалії Фото: Janina White

“Я провела два дні, мабуть, на найбезпечнішій базі НАТО в Європі”, — сказала вона.

У серпні 2025 року Вайт, офіцер і ще одна людина спробували потрапити до Northwood нібито для обіду. Охорона відмовила їм у вході, після чого викликали поліцію. Вайт залишила територію після втручання правоохоронців, але нікого не заарештовували.

Вайт заявляє, що домагається судового перегляду рішення, через яке її назвали “несприятливим ризиком для безпеки”. Вона також подала позов проти Міністерства оборони Великої Британії, стверджуючи, що звинувачення були пов'язані з місцем її народження.

Джаніна Вайт Фото: Janina White

За словами Вайт, у серпні 2026 року під час поїздки до Санкт-Петербурга російський співробітник ФСБ, який назвався Андрієм, запросив її на каву та протягом двох годин розпитував про розслідування і її колишні стосунки з офіцером НАТО. Вона стверджує, що відповідала, що не знала деталей його роботи.

Представник Marcom заявив, що НАТО не коментує кадрові питання, але “повністю віддане захисту особового складу союзників, охороні секретної інформації та підтриманню довіри й безпеки”. Міністерство оборони Великої Британії відмовилося від коментарів через судові процеси, що тривають.

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