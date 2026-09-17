Лавров, его любовница и "теща" Путина: следователи выявили совместные поездки на частных самолетах

Глава МИД России Сергей Лавров и его любовница Светлана Полякова неоднократно выезжали на отдых за границу вместе с Любовью Кабаевой, матерью возлюбленной Владимира Путина. Для перелётов они пользовались дорогими частными самолётами, связанными с крупными бизнесменами.

Авторы изучали связи между высокопоставленными чиновниками РФ, а также их отношения с крупным бизнесом, в частности анализируя данные о пересечении границы. Совместные поездки представителей российской элиты выявили журналисты издания "Проект". Их расследование еще не обнародовано, однако 17 сентября отдельные подробности привело "Агентство".

Согласно расследованию, Любовь Кабаева, Сергей Лавров и Светлана Полякова дважды вместе отдыхали в Хорватии — в 2017 и 2018 годах, а в 2021-м отправились в Турцию. Летали они на дорогих бизнес-джетах. Одним из таких самолетов, как выяснили журналисты, регулярно пользовался президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Во время отдельных перелетов к ним присоединялись семьи предпринимателей Виталия Мащицкого и Александра Чигиринского.

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Как отмечает "Агентство", таким образом следователи обратили внимание на связи Лаврова и матери возлюбленной Путина с бизнесменами, которые, возможно, оплачивали эти недешёвые поездки.

Полякова и Кабаева, по данным журналистов, дружат и путешествуют вместе даже без министра. Дважды, в 2016 и 2018 годах, женщины летали в Италию на самолете, которым пользуется дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева. В 2019 году они вместе посетили Хорватию, и в тот раз к ним присоединилась Лейсан Кабаева, младшая сестра возлюбленной Путина.

Стоит отметить, что Алина Кабаева — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и бывшая депутат Госдумы. Многие международные СМИ и журналисты-расследователи называют её многолетней тайной партнершей российского диктатора. Об их отношениях впервые написала ещё в 2008 году газета "Московский корреспондент", которую сразу после этого закрыли. По данным расследователей, Кабаева родила Путину как минимум двух сыновей. С 2014 года она возглавляет совет директоров "Национальной медиагруппы", крупнейшего прокремлевского медиахолдинга, где получала миллионы евро в год. Из-за полномасштабной войны против Украины и близости к Путину США, Великобритания и ЕС ввели санкции против Кабаевой, а также её матери и бабушки.

Напомним, фигуристке и "любовнице Путина" Камиле Валиевой, которую лишили олимпийского золота 2022 года из-за допингового скандала, разрешили вернуться на международные соревнования, однако только в нейтральном статусе. В России такое решение считают недостаточным и требуют, прежде всего, вернуть спортсменке медаль.

Кроме того, основатели издания "Проект" Роман Баданин и Михаил Рубин в своей книге рассказали о тайных отношениях Путина с девушкой, которая на тот момент ещё не достигла совершеннолетия.