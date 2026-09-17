Лавров, його коханка і "теща" Путіна: розслідувачі відстежили спільні поїздки на приватних літаках

Глава МЗС Росії Сергій Лавров і його коханка Світлана Полякова неодноразово їздили на відпочинок за кордон разом із Любов'ю Кабаєвою, матір'ю коханої Володимира Путіна. Для перельотів вони користувалися дорогими приватними літаками, пов'язаними з великими бізнесменами.

Автори вивчали зв'язки між високопосадовцями РФ, а також їхні стосунки з великим бізнесом, зокрема аналізуючи дані про перетин кордону. Спільні подорожі представників російської еліти виявили журналісти видання "Проект". Їхнє розслідування ще не оприлюднене, однак 17 вересня окремі подробиці навело "Агентство".

Згідно з розслідуванням, Любов Кабаєва, Сергій Лавров і Світлана Полякова двічі разом відпочивали в Хорватії, у 2017 та 2018 роках, а у 2021-му вирушили до Туреччини. Літали вони на дорогих бізнес-джетах. Одним із таких літаків, як з'ясували журналісти, регулярно користувався президент московського футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер. Під час окремих перельотів компанію доповнювали родини підприємців Віталія Мащицького та Олександра Чигиринського.

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Як зазначає "Агентство", так розслідувачі звернули увагу на зв'язки Лаврова й матері коханої Путіна Аліни Кабаєвої з бізнесменами, які могли оплачувати ці недешеві мандрівки.

Полякова та Кабаєва, за даними журналістів, товаришують і подорожують разом навіть без міністра. Двічі, у 2016 та 2018 роках, жінки літали до Італії на літаку, яким користується донька першого президента Росії Бориса Єльцина Тетяна Юмашева. У 2019 році вони разом відвідали Хорватію, і того разу до них приєдналася Лейсан Кабаєва, молодша сестра коханої Путіна.

Варто зазначити, що Аліна Кабаєва – олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики та колишня депутатка Держдуми. Численні міжнародні медіа та розслідувачі називають її багаторічною таємною партнеркою російського диктатора. Про їхні стосунки вперше написала ще у 2008 році газета "Московский корреспондент", яку одразу після цього закрили. За даними розслідувачів, Кабаєва народила Путіну щонайменше двох синів. З 2014 року вона очолює раду директорів "Національної медіа групи", найбільшого прокремлівського медіахолдингу, де отримувала мільйони євро на рік. Через повномасштабну війну проти України та близькість до Путіна США, Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти Кабаєвої, а також її матері та бабусі.

Нагадаємо, фігуристці та "коханці Путіна" Камілі Валієвій, яку позбавили олімпійського золота 2022 року через допінговий скандал, дозволили повернутися на міжнародні змагання, проте лише в нейтральному статусі. У Росії такого рішення вважають замало і вимагають передусім повернути спортсменці медаль.

Також засновники видання "Проект" Роман Баданін і Михайло Рубін у своїй книзі розповіли про таємні стосунки Путіна з дівчиною, яка на той момент ще не досягла повноліття.