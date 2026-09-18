В США во время учебного полета внезапно разбился и взорвался истребитель F-16

В четверг, 17 сентября, в штате Мичиган в США произошла авиакатастрофа с участием истребителя F-16 ВВС США. Самолёт разбился в сельской местности недалеко от частных жилых домов, из-за чего властям пришлось отдать приказ о самоизоляции.

Истребитель принадлежал 149-му истребительному крылу с базы Лекленд в Техасе. Об этом сообщило издание CBS News.

В результате падения самолет взорвался, над местом крушения поднялся густой столб дыма. Представитель базы сообщил, что пилот катапультировался и находится в стабильном состоянии. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Информации о других раненых или разрушениях в результате инцидента не поступало.

В авиации заявили о начале расследования причин и обстоятельств аварии. Это подразделение эксплуатирует истребители F-16C/D Block 30.

Как сообщило издание The New York Post, перед аварией напарник получил сигнал SOS. Он предположил, что истребитель мог столкнуться с птицей, что и стало причиной авиакатастрофы. Существует версия, что птица врезалась в самолет его напарника и вывела из строя один из двигателей.

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Диспетчер пытался направить пилотов в ближайший аэропорт, но тот решил немедленно катапультироваться из-за критической ситуации.

Полиция штата заявила, что все люди в радиусе одной мили были эвакуированы из-за "опасного утечки химических веществ, связанной с авиакатастрофой". Также людей призвали закрыть окна и двери и оставаться дома в течение некоторого времени из-за возможных рисков, пишет CNN.

Напомним, на днях в Лос-Анджелесе разбился вертолёт с журналистами на борту, в результате чего погибли три человека.

Кроме того, в конце августа в США разбился военный вертолёт Black Hawk.