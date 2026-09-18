У США під час тренувального польоту раптово впав і вибухнув винищувач F-16

У четвер, 17 вересня, у штаті Мічиган у США сталася авіакатастрофа за участі винищувача F-16 Повітряних сил США. Літак рухнув у сільській місцевості поблизу приватних житлових будинків, через що владі довелося віддати наказ про самоізоляцію.

Винищувач належав 149-му винищувальному крилу з бази Лекленд у Техасі. Про це повідомило видання CBS News.

Внаслідок падіння літак вибухнув, над місцем аварії піднявся густий стовп диму. Представник бази розповів, що пілот катапультувався і перебуває у стабільному стані. Наразі йому надається медична допомога. Інформації про інших поранених чи руйнування внаслідок інциденту не надходило.

У крилі заявили про початок розслідування причин та обставин аварії. Цей підрозділ експлуатує винищувачі F-16C/D Block 30.

Як розповіло видання The New York Post, перед аварією напарник отримав сигнал SOS. Він припустив, що винищувач міг зіштовхнутися з птахом, що й спричинило авіакатастрофу. Існує версія, що птах врізався в літак його напарника й вивів з ладу один із двигунів.

Видео дня

Диспетчер намагався скерувати пілотів до найближчого аеропорту, але він вирішив катапультуватися негайно через критичну ситуацію.

Поліція штату заявила, що усіх людей у ​​радіусі однієї милі було евакуйовано через "небезпечний хімічний розлив, пов’язаний з авіакатастрофою". Також людей закликали зачинити вікна і двері і перебувати у домівках упродовж деякого часу через можливі ризики, пише CNN.

Нагадаємо, днями у Лос-Анджелесі розбився гелікоптер з медійниками на борту, внаслідок чого троє людей загинули.

Також наприкінці серпня у США розбився військовий гелікоптер Black Hawk.