В честь кого на самом деле назвали Snickers: секрет батончика, о котором мало кто знает

Батончик Snickers знают во всем мире, но далеко не каждый в курсе, что стоит за названием этой шоколадки.

Американская компания Mars выпустила Snickers еще в 1930 году, и в Великобритании, где этот батончик появился только спустя более 30 лет, в 1960-х, он до 1990 года назывался Marathon, хоть его состав был абсолютно идентичен оригиналу, а основой оставалась нуга с арахисовой пастой, пишет Daily Mirror.

По данным компании Crunchie Munchies, которая производит сублимированные кондитерские изделия, название легендарный батончик получил в честь любимой лошади семьи Марс.

Лошадь Сникерс, кличка которой стала названием батончика Фото: Snickers

Дело в том, что до того, как дать миру популярнейшее лакомство, его создатели, Фрэнк и Этель Марс, уже добились невероятного успеха. Начинал Фрэнк Марс в бедности — дело дошло даже до того, что жена ушла от него, поскольку его кондитерский бизнес не приносил дохода.

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Однако в 1922 году Фрэнк все же сорвал куш благодаря другому популярному батончику — Milky Way. Успех Milky Way превратил Фрэнка и его вторую жену (которую, кстати, тоже звали Этель) в настоящих кондитерских магнатов.

Получая огромные доходы, Фрэнк увлекся весьма дорогостоящими хобби, одним из которых стало коневодство. Он не просто купил пару лошадей для верховых прогулок по выходным: Фрэнк и Этель подошли к делу с размахом и приобрели в штате Теннесси ферму Milky Way Farms площадью 3000 акров, на которой работало 100 человек.

Одной из любимых лошадей Этель был ценный скакун, который пал незадолго до того, как в производство была запущена новая версия Milky Way с добавлением арахиса. Супруги решили назвать новый батончик в честь этой лошади — Snickers.

По словам представителя Crunchie Munchies, эта история демонстрирует, как у всемирно известных брендов продуктов питания могут быть неожиданно личные истоки.

"Видя название Snickers на полке магазина, мы редко задумываемся о его происхождении. Оно звучит весело и игриво — кажется, будто его придумали маркетологи, — но на самом деле история гораздо более личная", — отметил он.

Как отмечает Daily Mirror, для многих британских потребителей история происхождения оригинального названия батончика стало сюрпризом, поскольку, как мы упоминали выше, в местных магазинах он продавался под названием Marathon.

В Великобритании Snickers несколько десятилетий назвался Marathon Фото: Snickers

Интересные факты о Snickers

Шоколадка за 5 центов

Самый первый батончик Snickers был произведен в Чикаго в 1930 году и продавался за пять центов.

Спонсор Олимпиады

В 1984 году Snickers стал официальным спонсором Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе. Компания Mars добилась статуса "официального снека" для Snickers, заплатив оргкомитету Олимпиады $4 миллиона и обязавшись бесплатно предоставлять конфеты всем участвующим спортсменам.

Такой шаг вызвал недовольство диетологов.

"Нынешняя маркировка вводит в заблуждение: у потребителей складывается впечатление, что организаторы Олимпиады рекомендуют эти конфеты как полезный и питательный перекус", — заявил тогда диетолог Эдвард К. Гудштейн.

Он и другие специалисты по питанию опасались, что такая рекламная кампания заставит "маленьких детей поверить, будто поедание Snickers или M&M’s поможет им стать спортсменами". И этот довод был вполне обоснованным, особенно учитывая, что в рекламе Snickers снимался горнолыжник Карл Андерсон, утверждавший, что этот батончик "помогает сосредоточиться на скоростном спуске".

В Mars не стали отступать и привлекли к защите спонсорского соглашения собственного эксперта-диетолога.

"У спортсменов повышенная потребность в энергии, и конфеты — один из способов ее восполнить", — отметил доктор Дэниел Розенфилд.

Самое интересное, что сам Андерсон в Олимпиаде 1984 года даже не участвовал.

Критика и размеры

Вопреки тому, как Snickers позиционировал себя во время Олимпийских игр 1984 года, этот батончик отнюдь не является полезным для здоровья продуктом. Mars годами подвергалась жесткой критике со стороны диетологов, и в 2012 году это недовольство достигло пика.

Под влиянием общественных инициатив в сфере здравоохранения — таких как кампания Мишель Обамы Let's Move! ("Давайте двигаться!") — в Mars решили, что вместо того, чтобы усугублять проблему детского ожирения, компания должна внести вклад в борьбу с ней. Это означало уменьшение размера стандартного батончика Snickers (калорийностью 280 ккал) на 12%.

Mars не обошлась без стандартных заявлений для прессы о том, что "шоколадной продукцией Mars следует наслаждаться в умеренных количествах, в рамках здорового и сбалансированного образа жизни", однако компания все же предприняла определенные шаги к позитивным переменам.

Помимо уменьшения веса обычного Snickers, в Mars объявили о замене крупного формата King Size на версию 2toGo: упаковку с возможностью повторного закрытия, содержащую два батончика по 220 ккал каждый. Впрочем, оставит ли покупатель второй батончик "на потом", зависит исключительно от его силы воли.

Snickers в виде мороженого

В 1989 году Snickers впервые вышел в виде мороженого. Оно сохранило все любимые черты классического батончика, но с одной особенностью: вместо нуги в нем используется мороженое со вкусом арахисовой пасты.

"Ты не ты, когда голоден"

2010 год — компания выпустила слоган "Ты не ты, когда голоден", который прочно ассоциируется именно со Snickers. Хотя первые рекламные кампании были анимационными и ориентированными на детей, но бренд запомнился больше рекламой с участием знаменитостей, которые становятся раздражительными и сварливыми из-за голода, но когда съедают батончик, становятся добрыми и веселыми.

Эта кампания помогла переломить негативную тенденцию, с которой бренд столкнулся до запуска этой стратегии.

"Ты не ты, когда голоден": первая реклама со знаменитостями Эйбом Вигодой и Бетти Уайт

В первом ролике, показанном во время Супербоула 2010 года, Эйб Вигода и Бетти Уайт участвовали в игре в американский футбол с упрощенными правилами (тач-футбол). Реклама не просто имела успех — она стала самым эффективным роликом трансляции того года. Этот дебютный ролик обеспечил невероятные 400 миллионов бесплатных медиаконтактов, стоимость которых оценивалась примерно в $28,6 миллиона.

Отзыв продукции

В 2016 году компания Mars добровольно отозвала огромную партию своей шоколадной продукции из 55 стран после того, как в батончике Snickers был обнаружен кусочек пластика.

"Вены" на Snickers

Одной из самых узнаваемых черт батончика Snickers — помимо его многослойной начинки — является характерный рельефный узор на поверхности. Поклонники ласково называют эти полосы "венами" батончика. Однако в 2022 году в Twitter распространилось изображение Snickers с абсолютно гладкой поверхностью, что вызвало у фанатов шок и разочарование. Вслед за этим возникла волна слухов, оказавшихся фейком.

В ответ представители Snickers заверили фанатов, что "вены" никуда не исчезнут.

Успех спустя сквозь десятилетия

Объем продаж Snickers превысил в США миллиард штук в 2023 году. Компания Mars выпускает по 15 миллионов таких батончиков ежедневно

Напомним, производитель Snickers попал в скандал из-за рекламы с упоминанием Тайваня.

Также сообщалось, что Snickers после волны критики удалил гомофобную рекламу.