На честь кого насправді назвали Snickers: таємниця батончика, про яку мало хто знає

Батончик Snickers відомий у всьому світі, але далеко не кожен знає, що стоїть за назвою цієї шоколадки.

Американська компанія Mars випустила Snickers ще в 1930 році, а у Великій Британії, де цей батончик з'явився лише через понад 30 років, у 1960-х, він до 1990 року називався Marathon, хоча його склад був абсолютно ідентичним оригіналу, а основою залишалася нуга з арахісовою пастою, пише Daily Mirror.

За даними компанії Crunchie Munchies, яка виробляє сублімовані кондитерські вироби, легендарний батончик отримав свою назву на честь улюбленого коня родини Марс.

Кінь Снікерс, кличка якого стала назвою батончика Фото: Snickers

Справа в тому, що ще до того, як подарувати світові найпопулярніші ласощі, їхні творці, Френк та Етель Марс, вже досягли неймовірного успіху. Френк Марс починав у бідності — справа дійшла навіть до того, що дружина пішла від нього, оскільки його кондитерський бізнес не приносив доходу.

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Однак у 1922 році Френк все ж розбагатів завдяки іншому популярному батончику — Milky Way. Успіх Milky Way перетворив Френка та його другу дружину (яку, до речі, теж звали Етель) на справжніх кондитерських магнатів.

Отримуючи величезні доходи, Френк захопився досить дорогими хобі, одним із яких стало коневодство. Він не просто купив пару коней для верхових прогулянок у вихідні: Френк та Етель підійшли до справи з розмахом і придбали в штаті Теннессі ферму Milky Way Farms площею 3000 акрів, на якій працювало 100 осіб.

Одним з улюблених коней Етель був цінний скакун, який помер незадовго до того, як у виробництво було запущено нову версію Milky Way з додаванням арахісу. Подружжя вирішило назвати новий батончик на честь цього коня — Snickers.

За словами представника Crunchie Munchies, ця історія показує, що всесвітньо відомі бренди харчових продуктів можуть мати несподівано особисті витоки.

"Побачивши назву Snickers на полиці магазину, ми нечасто замислюємося над її походженням. Вона звучить весело й грайливо — здається, ніби її придумали маркетологи, — але насправді історія набагато особистіша", — зазначив він.

Як зазначає Daily Mirror, для багатьох британських споживачів історія походження оригінальної назви батончика стала несподіванкою, оскільки, як ми вже згадували вище, у місцевих магазинах він продавався під назвою Marathon.

У Великій Британії Snickers кілька десятиліть називався Marathon Фото: Snickers

Цікаві факти про Snickers

Шоколадка за 5 центів

Перший батончик Snickers було виготовлено в Чикаго у 1930 році, і він продавався за п’ять центів.

Спонсор Олімпіади

У 1984 році Snickers став офіційним спонсором Олімпійських ігор 1984 року в Лос-Анджелесі. Компанія Mars домоглася статусу "офіційного снека" для Snickers, сплативши оргкомітету Олімпіади $4 мільйони і зобов’язавшись безкоштовно надавати цукерки всім спортсменам-учасникам.

Такий крок викликав невдоволення дієтологів.

"Нинішнє маркування вводить в оману: у споживачів складається враження, що організатори Олімпіади рекомендують ці цукерки як корисний і поживний перекус", — заявив тоді дієтолог Едвард К. Гудштейн.

Він та інші фахівці з харчування побоювалися, що така рекламна кампанія змусить "маленьких дітей повірити, ніби вживання Snickers або M&M’s допоможе їм стати спортсменами". І цей аргумент був цілком обґрунтованим, особливо з огляду на те, що в рекламі Snickers знімався гірськолижник Карл Андерсон, який стверджував, що цей батончик "допомагає зосередитися на швидкісному спуску".

У Mars не стали відступати й залучили до захисту спонсорської угоди власного експерта-дієтолога.

"У спортсменів підвищена потреба в енергії, і цукерки — один із способів її поповнити", — зазначив доктор Деніел Розенфілд.

Найцікавіше те, що сам Андерсон навіть не брав участі в Олімпіаді 1984 року.

Критика та розміри

На відміну від того, як Snickers позиціонував себе під час Олімпійських ігор 1984 року, цей батончик аж ніяк не є корисним для здоров’я продуктом. Компанія Mars роками зазнавала жорсткої критики з боку дієтологів, і в 2012 році це невдоволення досягло піку.

Під впливом громадських ініціатив у сфері охорони здоров’я — таких як кампанія Мішель Обами Let's Move! ("Давайте рухатися!") — у компанії Mars вирішили, що замість того, щоб поглиблювати проблему дитячого ожиріння, компанія має долучитися до боротьби з нею. Це означало зменшення розміру стандартного батончика Snickers (калорійністю 280 ккал) на 12%.

Компанія Mars не обійшлася без стандартних заяв для преси про те, що "шоколадними продуктами Mars слід насолоджуватися в помірних кількостях у рамках здорового та збалансованого способу життя", проте компанія все ж зробила певні кроки в напрямку позитивних змін.

Окрім зменшення ваги звичайного Snickers, у компанії Mars оголосили про заміну великого формату King Size на версію 2toGo: упаковку, яку можна закривати повторно, що містить два батончики по 220 ккал кожен. Втім, чи залишить покупець другий батончик "на потім", залежить виключно від його сили волі.

Snickers у вигляді морозива

У 1989 році Snickers вперше з'явився у вигляді морозива. Воно зберегло всі улюблені риси класичного батончика, але з однією особливістю: замість нуги в ньому використовується морозиво зі смаком арахісової пасти.

"Ти не ти, коли голодний"

2010 рік — компанія випустила слоган "Ти не ти, коли голодний", який міцно асоціюється саме зі Snickers. Хоча перші рекламні кампанії були анімаційними та орієнтованими на дітей, бренд запам’ятався більше рекламою за участю знаменитостей, які стають дратівливими та сварливими через голод, але коли з’їдають батончик, перетворюються на добрих та веселих.

Кампанія допомогла переламати негативну тенденцію, з якою бренд зіткнувся до запуску цієї стратегії.

"Ти не ти, коли голодний": перша реклама за участю знаменитостей Ейба Вігоди та Бетті Вайт

У першому ролику, показаному під час Суперкубка 2010 року, Ейб Вігода та Бетті Вайт брали участь у грі в американський футбол зі спрощеними правилами (тач-футбол). Реклама не просто мала успіх — вона стала найефективнішим роликом трансляції того року. Цей дебютний ролик забезпечив неймовірні 400 мільйонів безкоштовних медіаконтактів, вартість яких оцінювалася приблизно в $28,6 мільйона.

Відкликання продукції

У 2016 році компанія Mars добровільно відкликала величезну партію своєї шоколадної продукції з 55 країн після того, як у батончику Snickers було виявлено шматочок пластику.

"Вени" на Snickers

Однією з найвпізнаваніших рис батончика Snickers — окрім його багатошарової начинки — є характерний рельєфний візерунок на поверхні. Шанувальники ласкаво називають ці смуги "венами" батончика. Однак у 2022 році в Twitter поширилося зображення Snickers із абсолютно гладкою поверхнею, що викликало у фанатів шок і розчарування. Слідом за цим з’явилася хвиля чуток, які виявилися фейком.

У відповідь представники Snickers запевнили шанувальників, що "вени" нікуди не зникнуть.

Успіх через десятиліття

Обсяг продажів Snickers у США перевищив мільярд штук у 2023 році. Компанія Mars виробляє 15 мільйонів таких батончиків щодня

Нагадаємо, виробник Snickers опинився в центрі скандалу через рекламу, в якій згадувався Тайвань.

Також повідомлялося, що компанія Snickers після хвилі критики видалила гомофобну рекламу.