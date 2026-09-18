96-летний миллиардер Уоррен Баффет уходит на пенсию: кто его сменит

Американский магнат Уоррен Баффет, состояние которого превышает $140 миллиардов, решил уйти на заслуженный покой.

96-летний предприниматель покидает пост председателя совета директоров инвестхолдинга Berkshire Hathaway, который он занимал в этом конгломерате более 50 лет, с 1970-го, сообщает The Guardian.

С сегодняшнего дня он будет в статусе почетного председателя, а новым главой совета совета директоров Berkshire Hathaway станет сын Баффета, Говард. Это назначение является частью давно запланированного процесса преемственности. Говард Баффет входит в совет директоров Berkshire Hathaway с 1993 года.

В начале года Грег Абель сменил Баффета на посту генерального директора конгломерата стоимостью триллион долларов, однако сам Баффет остается одним из самых влиятельных инвесторов в мире.

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"Я служу Berkshire с 1965 года. Спустя более чем 60 лет у меня по-прежнему лучшая работа в мире. Мало кто в моем возрасте может сказать подобное, и я с большим оптимизмом смотрю в будущее", — написал Баффет в письме акционерам

Он заявил, что уверен в Абеле и своем сыне Говарде, которые возглавят Berkshire Hathaway:

"Грег управляет компанией, а Говард будет оберегать ее культуру и ценности — и то, и другое стоит дороже любых активов на нашем балансе. Воспринимайте Говарда как страховой полис, которым владеют акционеры и по которому они надеются никогда не предъявлять требований".

Состояние Уоррена Баффета было сформировано благодаря акциям Berkshire Hathaway. В июле 2026 года его стоимость превышала $140 млрд. С 2006 года он уже передал на благотворительность акции на сумму около $66 млрд.

Напомним, на собрании акционеров Berkshire Hathaway легендарный инвестор Уоррен Баффет рассказал, как бы он заработал миллиарды, если бы начинал с нуля.

Также сообщалось, что Баффет оказался единственным миллиардером США, кто заработал на пошлинах Трампа, а ИИ назвал "новой атомной бомбой".