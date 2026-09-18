96-річний мільярдер Воррен Баффет йде на пенсію: хто його замінить

Американський магнат Воррен Баффет, статки якого перевищують 140 мільярдів доларів, вирішив піти на заслужений відпочинок.

96-річний підприємець залишає посаду голови ради директорів інвестиційного холдингу Berkshire Hathaway, яку він обіймав у цьому конгломераті понад 50 років, починаючи з 1970 року, повідомляє The Guardian.

Відсьогодні він матиме статус почесного голови, а новим головою ради директорів Berkshire Hathaway стане син Баффета, Говард. Це призначення є частиною давно запланованого процесу передачі повноважень. Говард Баффет входить до складу ради директорів Berkshire Hathaway з 1993 року.

На початку року Грег Абель замінив Баффета на посаді генерального директора конгломерату вартістю трильйон доларів, однак сам Баффет залишається одним із найвпливовіших інвесторів у світі.

Видео дня

"Я працюю в Berkshire з 1965 року. Через понад 60 років у мене, як і раніше, найкраща робота у світі. Мало хто в моєму віці може сказати щось подібне, і я з великим оптимізмом дивлюся в майбутнє", — написав Баффет у листі до акціонерів

Він заявив, що впевнений в Абелі та своєму синові Говарді, які очолять Berkshire Hathaway:

"Грег керує компанією, а Говард дбатиме про її культуру та цінності — і те, і інше коштує дорожче за будь-які активи на нашому балансі. Сприймайте Говарда як страховий поліс, яким володіють акціонери і за яким вони сподіваються ніколи не пред’являти вимог".

Статки Уоррена Баффета були сформовані завдяки акціям компанії Berkshire Hathaway. У липні 2026 року їхня вартість перевищувала 140 млрд доларів. З 2006 року він уже передав на благодійність акції на суму близько 66 млрд доларів.

Нагадаємо, що на зборах акціонерів Berkshire Hathaway легендарний інвестор Уоррен Баффет розповів, як би він заробив мільярди, якби починав з нуля.

Також повідомлялося, що Баффет виявився єдиним мільярдером США, який заробив на митах Трампа, а штучний інтелект назвав "новою атомною бомбою".