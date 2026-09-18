"Худший в мире охранник": ретривер встретил вора и захотел с ним поиграть (видео)

В американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) камера видеонаблюдения зафиксировала, как золотистый ретривер отреагировал на появление вора в доме. Вместо того чтобы лаять и защищаться, четвероногий друг начал вести себя совершенно иначе.

Ретривер начал активно подбирать игрушки и пытался "подружиться" с неизвестным правонарушителем, который проник в чужой дом после тщетной попытки скрыться от полиции. Об этом сообщает популярный аккаунт WeRateDogs в Threads.

Авторы публикации утверждают, что ретривер по кличке Нэш получил в интернете прозвище "худший в мире охранник" из-за того, что встретил преступника в доме, полном игрушек. Далее говорится о том, что собака была дома одна, когда неизвестный проник в дом хозяина через окно.

"Мужчина устроился поудобнее, а Нэш взволнованно принес ему мягкую игрушку, чтобы поиграть. Хозяева Нэша получили уведомление о проникновении в дом и вызвали полицию, что в итоге привело к аресту мужчины", — говорится в описании.

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Авторы канала в Threads отмечают, что хозяин ретривера Данте Роули признал, что, возможно, "он не очень хорошая сторожевая собака". Однако владелец четвероногого добавил, что в его глазах "он — настоящая звезда".

На данный момент известно, что инцидент произошёл 5 сентября 2026 года в одном из жилых микрорайонов города Сан-Диего, штат Калифорния. Издание Los Angeles Times сообщает, что пока полиция не комментирует информацию о причинах и обстоятельствах задержания преступника.

Ранее Фокус рассказывал о том, как вели себя два ретривера дома без хозяев. Двух золотистых ретриверов по кличкам Бентли и Бо впервые решили оставить одних дома: когда хозяйка Патриция вернулась, она не могла поверить в то, что из этого получилось.

Впоследствии стало известно, что ретривер испытал "эпический всплеск счастья" от первого снега. Реакция собаки на осадки вызвала восторг у пользователей сети.