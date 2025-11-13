Неприкрытая радость: пес пережил "эпический взрыв счастья" от первого снега (видео)

Американка Лорен решила взять на прогулку своего ретривера Чарли в тот момент, когда уже выпал снег в городе. Реакция собаки на осадки вызвала восхищение у пользователей сети.

Сама женщина говорит, что никто так не любит снег как ее золотистый ретривер. Его поведение американка показала в Instagram.

Ролик женщины стал популярным — за почти два дня набрал более 1 млн просмотров. Видео начинается с того, что Чарли в синей куртке буквально не может усидеть на месте и следит за подъемником, потому что его весь организм работает на волну счастья.

"POV: Это — первый снег, а твой пес переживает ментальный срыв от счастья", — подписала Лорен в ролике поведение собаки.

Впоследствии когда он наконец оказывается на улице, то Чарли лежит в снегу, почти погруженный в него, "отказываясь двигаться". Когда мама пытается привлечь его внимание, он юмористически прячет морду под снегом — явно не готов возвращаться внутрь.

Лорен потом рассказала, что он пролежал там около десяти минут. Потому что для Чарли это не просто погода, а любимая погода.

"Никто так не любит снег, как Чарли", — написала женщина в описании к видео.

Реакция соцсетей

В комментариях высказали шквал положительных и смешных реакций на поведение собаки. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Когда он закопал мордочку, это было просто невероятно!";

"Нужно, чтобы снег падал круглый год, только для него";

"Настоящая рождественская радость!

"Снег, надо больше снега!".

