Неприхована радість: пес пережив "епічний вибух щастя" від першого снігу (відео)

Американка Лорен вирішила взяти на прогулянку свого ретривера Чарлі в ту мить, коли вже випав сніг у місті. Реакція собаки на опади викликала захоплення у користувачів мережі.

Сама жінка говорить, що ніхто так не любить сніг як її золотистий ретривер. Його поведінку американка показала в Instagram.

Ролик жінки став популярним — за майже два дні набрав понад 1 млн переглядів. Відео починається з того, що Чарлі у синій куртці буквально не може всидіти на місці і стежить за підйомником, бо його весь організм працює на хвилю щастя.

"POV: Це — перший сніг, а твій пес переживає ментальний зрив від щастя", — підписала Лорен у ролику поведінку собаки.

Згодом коли він нарешті опиняється на вулиці, то Чарлі лежить у снігу, майже занурений у нього, "відмовляючись рухатися". Коли мама намагається привернути його увагу, він гумористично ховає морду під снігом — явно не готовий повертатися всередину.

Лорен потім розповіла, що він пролежав там близько десяти хвилин. Бо для Чарлі це не просто погода, а улюблена погода.

"Ніхто так не любить сніг, як Чарлі", — написала жінка в описі до відео.

Реакція соцмереж

У коментарях висловили шквал позитивних і смішних реакцій на поведінку собаки. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Коли він закопав мордочку, це було просто неймовірно!";

"Потрібно, щоб сніг падав цілий рік, тільки для нього";

"Справжня різдвяна радість!;

"Сніг, треба більше снігу!".

