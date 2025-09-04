Жінка показала сусідського собаку, який "вигулює сам себе" без господаря (відео)

Мешканка одного міста в США вийшла на вулицю, коли побачила сусідського собаку — той біг доріжкою з повідком без супроводу господаря. Користувачі мережі вважають, що таким чином чотирилапий "вигуляв сам себе".

Авторка ролик вважає, що собаці увірвався терпець, і вона вирішила піти прогулятися, йдеться в дописі на форумі в Reddit.

Повідомлення стало вірусним — набрало понад 2 тис. реакцій. На кадрах можна помітити, як собака біжить вздовж тротуару та тримає повідок у зубах, який мав бути в руці господаря.

Потім пес з кличкою Гарві біжить в сторону сусідського газону, де граються діти власниці. Собака продовжує бігти, тримаючи шкіряний повід у своїй пащі.

"Мого сусідського собаку все офіційно дістало. Тому він вирішив вигуляти сам себе", — йдеться у підпису відео авторки, натякаючи на те, що власника Гарві не особливо займається доглядом за твариною та нечасто вигулює собаку.

Наразі відомо, що ролик був знятий влітку 2025 року. Користувачі в мереж висловили версію, що відео знято в одному з житлових кварталів міста Фінікс, штат Аризона, адже на одній з машин помітні номерні знаки на автомобілі з позначками AZ.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, юзери виявили інтерес до прогулянки Гарві. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Гарві пішов до сусідів. І це не те, що Ви подумали, просто Гарві — пес";

"Сильний і незалежний собака, якому непотрібна людина";

"Тепер він за собою і прибирати почне, як сходить до туалету";

"Гляньте, як гордо йде, і ніщо його не турбує";

"Цікаво, а де там хазяїн? Певне, Гарві пора неробу викинути з дому".

