Женщина показала соседскую собаку, которая "выгуливает сама себя" без хозяина (видео)

Женщина показала соседскую собаку, которая "выгуливает сама себя" без хозяина
Собака выгуляла сама без помощи хозяина | Фото: коллаж Фокус

Жительница одного города в США вышла на улицу, когда увидела соседскую собаку — та бежала по дорожке с поводком без сопровождения хозяина. Пользователи сети считают, что таким образом четвероногий "выгулял сам себя".

Автор ролик считает, что у собаки лопнуло терпение, и она решила пойти прогуляться, говорится в посте на форуме в Reddit.

Сообщение стало вирусным — набрало более 2 тыс. реакций. На кадрах можно заметить, как собака бежит вдоль тротуара и держит поводок в зубах, который должен был быть в руке хозяина.

Затем пес с кличкой Харви бежит в сторону соседского газона, где играют дети владелицы. Собака продолжает бежать, держа кожаный повод в своей пасти.

"Мою соседскую собаку все официально достало. Поэтому он решил выгулять сам себя", — говорится в подписи видео автора, намекая на то, что владелец Харви не особо занимается уходом за животным и нечасто выгуливает собаку.

Известно, что ролик был снят летом 2025 года. Пользователи сетей высказали версию, что видео снято в одном из жилых кварталов города Финикс, штат Аризона, ведь на одной из машин заметны номерные знаки на автомобиле с пометками AZ.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, юзеры проявили интерес к прогулке Харви. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

  • "Харви пошел к соседям. И это не то, что Вы подумали, просто Харви — пес";
  • "Сильная и независимая собака, которой не нужен человек";
  • "Теперь он за собой и убирать начнет, после того как сходит в туалет";
  • "Гляньте, как гордо идет, и ничто его не беспокоит";
  • "Интересно, а где там хозяин? Наверное, пора Харви вышвырнуть из дома бездельника".

Ранее Фокус рассказывал, что в полиции Китая работает корги-детектив. Фу Зай работает полицейским, а также смешит подписчиков и имеет умение находить взрывчатку и спасать человеческие жизни.

Впоследствии стало известно, как женщина каждый день спотыкается о свою собаку. Когда она показала видеоролик, на котором видны истинные причины таких инцидентов, то миллионы пользователей со смехом осознали причину.