Женщина показала соседскую собаку, которая "выгуливает сама себя" без хозяина (видео)
Жительница одного города в США вышла на улицу, когда увидела соседскую собаку — та бежала по дорожке с поводком без сопровождения хозяина. Пользователи сети считают, что таким образом четвероногий "выгулял сам себя".
Автор ролик считает, что у собаки лопнуло терпение, и она решила пойти прогуляться, говорится в посте на форуме в Reddit.
Сообщение стало вирусным — набрало более 2 тыс. реакций. На кадрах можно заметить, как собака бежит вдоль тротуара и держит поводок в зубах, который должен был быть в руке хозяина.
Затем пес с кличкой Харви бежит в сторону соседского газона, где играют дети владелицы. Собака продолжает бежать, держа кожаный повод в своей пасти.
"Мою соседскую собаку все официально достало. Поэтому он решил выгулять сам себя", — говорится в подписи видео автора, намекая на то, что владелец Харви не особо занимается уходом за животным и нечасто выгуливает собаку.
Известно, что ролик был снят летом 2025 года. Пользователи сетей высказали версию, что видео снято в одном из жилых кварталов города Финикс, штат Аризона, ведь на одной из машин заметны номерные знаки на автомобиле с пометками AZ.
Реакция соцсетей
В комментариях к вирусному видео, юзеры проявили интерес к прогулке Харви. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:
- "Харви пошел к соседям. И это не то, что Вы подумали, просто Харви — пес";
- "Сильная и независимая собака, которой не нужен человек";
- "Теперь он за собой и убирать начнет, после того как сходит в туалет";
- "Гляньте, как гордо идет, и ничто его не беспокоит";
- "Интересно, а где там хозяин? Наверное, пора Харви вышвырнуть из дома бездельника".
