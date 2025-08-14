Женщина пожаловалась, что каждый день спотыкается о свою собаку: пользователей рассмешила настоящая причина (фото)

Женщина пожаловалась в соцсетях, что не может прекратить спотыкаться о свою собаку. Когда она показала видеоролик, на котором видно истинные причины таких инцидентов, то миллионы пользователей со смехом осознали причину.

Related video

Владелица собаки с никнеймом @_trixxstar стала популярной в сети, когда в начале августа обнародовала видеоролик, на котором жалуется на животное. Кадрами женщина поделилась в TilkTok, которые завирусились среди пользователей и собрали более 870 тысяч лайков.

На видео владелица говорит, что ее собака еще "имеет наглость" смотреть на нее, как на сумасшедшую, когда та случайно сталкивается о нее в доме.

Пока женщина говорит, кадры демонстрируют плитку в ванной комнате, корзину для белья, шкафы и одежду. С первого взгляда кажется, будто больше ничего в комнате нет.

Однако когда женщина начинает двигать камерой, увеличивая изображение пушистого ковра, вдруг на нем что-то зашевелилось. Выяснилось, что это ее любимица — собака с черной шерстью породы голдендудль.

Ванная комната со скрытой собакой Собака на ковре в комнате

Собака выглядела совсем незаметной, пока не начала двигаться. Видеоролик женщина подписала такими словами: "Вы не выделены".

Пользователям видеоролик с курьезной маскировкой собаки пришелся по душе: его в первые дни публикации просмотрели более 4,4 миллиона раз, оставив более 4,5 тысячи комментариев.

"Мне пришлось смотреть это дважды", — признался один из пользователей.

Кое-кто поиронизировал над ситуацией: "Дама, ваш ковер проснулся".

Голдендудль: чем особенна порода

Голдендудль — это дизайнерская порода собак, которая является гибридом золотистого ретривера и пуделя, рассказывает издание The New Tork Times. Эта порода отличается невероятной общительностью, а владельцы таких собак утверждают, что им присущи многие человеческие черты.

Что выяснили владельцы о своих голдендудлах:

собаки требуют много физической активности;

животные чрезвычайно социальные, поэтому нуждаются жить в семьях;

голдендудли склонны к зрительному контакту с владельцами, когда те разговаривают.

Напомним, 13 августа в сети показали, как женщина принесла домой "самую глупую" покупку: реакция кошки на эту вещь покорила сеть.

Также 12 августа в Newsweek поделились историей, как похожий на владельца кошки родственник наведался в гости: реакция животного вызвала смех в сети.