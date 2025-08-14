Жінка поскаржилася, що кожен день спотикається об свою собаку: користувачів розсмішила справжня причина (фото)

Жінка поскаржилася у соцмережах, що не може припинити спотикатися об свою собаку. Коли вона показала відеоролик, на якому видно справжні причини таких інцидентів, то мільйони користувачів зі сміхом усвідомили причину.

Related video

Власниця собаки з нікнеймом @_trixxstar стала популярною у мережі, коли на початку серпня оприлюднила відеоролик, на якому скаржиться на тварину. Кадрами жінка поділилася у TilkTok, які завірусилися серед користувачів й зібрали понад 870 тисяч уподобань.

На відео власниця каже, що її собака ще "має нахабство" дивитися на неї, мов на божевільну, коли та випадково спіткається об неї у будинку.

Поки жінка говорить, кадри демонструють плитку у ванній кімнаті, кошик для білизни, шафи та одяг. З першого погляду здається, наче більше нічого у кімнаті немає.

Однак коли жінка починає рухати камерою, збільшуючи зображення пухнастого килима, раптом на ньому щось заворушилося. З'ясувалося, що це її улюблениця — собака з чорною шерстю породи голдендудль.

Ванна кімната з прихованою собакою Собака на килимі у кімнаті

Собака виглядала зовсім непомітною, аж поки не почала рухатися. Відеоролик жінка підписала такими словами: "Ви не виділені".

Користувачам відеоролик з курйозним маскуванням собаки припав до душі: його у перші дні публікації переглянули понад 4,4 мільйона разів, залишивши понад 4,5 тисячі коментарів.

"Мені довелося дивитися це двічі", — зізнався один із користувачів.

Дехто поіронізував над ситуацією: "Пані, ваш килим прокинувся".

Голдендудль: чим особлива порода

Голдендудль — це дизайнерська порода собак, що є гібридом золотистого ретривера та пуделя, розповідає видання The New Tork Times. Ця порода відрізняється неймовірною товариськістю, а власники таких собак стверджують, що їм притаманні багато людських рис.

Що з'ясували власники про своїх голдендудлів:

собаки вимагають багато фізичної активності;

тварини надзвичайно соціальні, тому потребують жити у сім'ях;

голдендудлі схильні до зорового контакту з власниками, коли ті розмовляють.

Нагадаємо, 13 серпня у мережі показали, як жінка принесла додому "найдурнішу" покупку: реакція кішки на цю річ підкорила мережу.

Також 12 серпня у Newsweek поділилися історією, як схожий на власника кішки родич навідався в гості: реакція тварини викликала сміх у мережі.