"Найгірший у світі охоронець": ретривер зустрів злодія і захотів з ним пограти (відео)

В американському місті Сан-Дієго (штат Каліфорнія) камера безпеки зняла кадри, як золотистий ретривер відреагував на появу злодія в помешканні. Замість гавкоту та захисту, чотирилапий почав діяти геть інакше.

Ретривер почав активно брати іграшки та намагався "подружитися" з невідомим правопорушником, який проникнув у чужий дім після марної спроби втекти від поліції. Про це повідомляє популярний WeRateDogs у Threads.

Автори допису стверджують, що ретривер з кличкою Неш отримав в інтернеті кличку "найгірший у світі охоронець" через те, що зустрів злочинця у домі з іграшками. Далі йдеться про те, що собака був удома сам, коли невідомий вдерся до будинку власника через вікно.

"Чоловік комфортно влаштувався, а Неш схвильовано приніс йому м’яку іграшку, щоб погратися. Господарі Неша отримали сповіщення про проникнення в будинок і викликали поліцію, що зрештою призвело до арешту чоловіка", — йдеться в описі.

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Автори каналу в Threads вказують, що господар ретривера Данте Роулі визнав, що можливо "він не дуже хороший сторожовий пес". Однак власник чотирилапого додав, що в його очах "він — справжня зірка".

Наразі відомо, що подія сталася 5 вересня 2026 року в одному з житлових мікрорайонів міста Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Видання Los Angeles Times вказує, що наразі поліція не коментує інформацію про причини та привід до затримання злочинця.

Раніше Фокус розповідав про те, якою була поведінка двох ретриверів удома без господарів. Двох золотистих ретриверів на ймення Бентлі та Бо вперше вирішили залишити наодинці вдома: коли власниця Патрізі повернулася, то вона не могла повірити у те, що із цього вийшло.

Згодом стало відомо, що ретриверив пережив "епічний вибух щастя" від першого снігу. Реакція собаки на опади викликала захоплення у користувачів мережі.