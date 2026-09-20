"Знаем, как действовать": в НАТО рассказали о готовности к операциям РФ "под чужим флагом"

НАТО готово отреагировать на возможную эскалацию со стороны России на восточном фланге Европы. В настоящее время у Альянса есть готовые протоколы и меры на случай попыток РФ провести какие-либо операции, считает один из высших командующих НАТО.

Главнокомандующий союзными силами адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс продолжает работу над "наращиванием" этих сил. Об этом сообщает Politico.

"Альянс готов, структура готова, солдаты… оружие готово", — заявил Драгоне журналистам во время очередной встречи 32 главнокомандующих стран НАТО в Копенгагене.

Драгоне, возглавляющий Военный комитет НАТО, заявил, что во время субботней встречи генералы Альянса не обсуждали последние предупреждения. В то же время он подчеркнул, что у НАТО есть "4 тысячи страниц" военных планов по защите восточного фланга — начиная со сценариев, предусматривающих "минимальный кризис или вмешательство [на] нашей территории".

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Страны-члены НАТО согласовали три оперативных региональных плана обороны на 2023 год после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы готовы к эскалации. В случае нападения мы знаем, что делать. Безрассудное поведение России в течение последних недель и месяцев… продолжает проверять решимость союзников и направлено на то, чтобы подорвать доверие и ослабить наше единство. Я хочу четко заявить — эти попытки нас не разделяют. Они заостряют наши инструменты, делают нас гораздо более сплоченными и решительными. сказал адмирал Драгоне

Заявление Драгоне прозвучало после того, как европейские лидеры стали всё чаще предупреждать о возможной эскалации со стороны России в Европе. В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Москва в течение "следующих нескольких месяцев" может направить беспилотники или ракеты на территорию страны НАТО, находящейся на передовой, в рамках инсценированной провокации для проверки готовности Альянса.

Об этом риске впоследствии также заявили представители Франции и Нидерландов. В последние недели Европа столкнулась с ростом числа нарушений воздушного пространства и попыток саботажа.

Напряженность в отношениях с Россией продолжает расти на фоне ее полномасштабной войны против Украины. В августе американские разведывательные отчеты содержали предупреждения о том, что Москва планирует в ближайшие годы провести ограниченное наступление на одну из стран НАТО, как сообщали СМИ.

Ранее Фокус сообщал о том, как Рютте описал тревожный сценарий для НАТО. Генеральный секретарь НАТО убежден: если Китай решится атаковать Тайвань, то Пекин привлечет Москву, чтобы сдержать силы Запада в Европе.

Впоследствии стало известно, что Россия готовит удары по НАТО. По его словам, разведки оценивают такой сценарий как наиболее вероятный, хотя он не является единственно возможным.